Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sempre più distanti, l’ammissione: “Io voglio un uomo che mi ami” | Love story a a fine corsa

Ma come stanno andando davvero le cose tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? L’ammissione di lei ha sconvolto i fan della coppia.

Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice sono una delle coppie che più ha fatto sognare il pubblico durante l’edizione del 2024 di Ballando con le Stelle. Eppure, nelle ultime settimane, voci di corridoio e presunti indizi mediatici avrebbero confermato una crisi di coppia tra i due vincitori del format.

Ma è davvero così? A rispondere finalmente al quesito è stata proprio lei e, inutile dirlo, le sue parole sono divenute immediatamente virali sui social.

Bianca e Giovanni stanno insieme ormai da più di un anno e, durante il loro percorso a Ballando con le Stelle, hanno fatto sognare gli italiani. Nonostante la differenza d’età (lei 44 anni e lui 34), i due sembravano essere fatti l’uno per l’altra. La stessa Bianca, durante una delle sue interviste, ammise di aver finalmente ritrovato la felicità. Eppure, i fan della coppia avrebbero cominciato a sospettare qualcosa nelle ultime settimane.

Il motivo? Alcuni post condivisi sui social dalla Guaccero che non avrebbero lasciato spazio a dubbi…

Le storie incriminanti di Bianca Guaccero

Il primo campanello d’allarme che ha fatto preoccupare i fan è stata sicuramente la mancanza di foto condivise assieme nelle ultime settimane. Come se non bastasse, qualche giorno fa la Guaccero aveva condiviso una scena del film Paura d’amare, con Michelle Pfeiffer e Al Pacino, in cui l’attrice pronunciava questa frase: “Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto”. Inutile dire che la scelta di condividere proprio queste parole del film ha fatto insospettire moltissimo i fan della coppia, e qualcuno ha cominciato a parlare di una presunta crisi con Giovanni.

Fatto sta che, proprio in queste ore, la donna ha deciso di mettere un punto a tutte queste voci di corridoio.

La smentita di Bianca sulla presunta crisi

Proprio in queste ore, Bianca avrebbe smentito la crisi col suo fidanzato Giovanni ai microfoni del noto giornalista Roberto Alessi, di Novella 2000. Al contrario di quello che si pensava, la Guaccero ha spiegato che la liaison sta andando a gonfie vele, e che i due sarebbero più affiatati che mai. Nonostante ciò, le storie condivise qualche settimana prima e l’assenza dei due sui social continuano a far mormorare gli utenti in rete.

Non ci resta quindi che vedere cosa accadrà nelle prossime settimane e se Bianca Guaccero e Giovanni Pernice decideranno di mostrare al mondo quanto siano ancora innamorati!