Bianca Berlinguer erutta fuoco e fiamme in diretta: “Branco di incapaci!” | La furiosa invettiva nel fuorionda gela il pubblico del Biscione

Bianca Berlinguer, la bordata è avvenuta nel fuorionda. Il pubblico del Biscione è rimasto gelato dalle sue parole.

Bianca Berlinguer è tornata ad attirare l’attenzione dei telespettatori italiani. Questa volta, la giornalista è stata sorpresa a inveire durante il fuori onda della nota trasmissione televisiva È sempre Cartabianca.

Le immagini sono state poi mostrate al pubblico da Striscia la Notizia e, inutile dirlo, hanno raggelato tutti quanti. Ma ecco perché.

Se durante le dirette televisive possono succederne di tutti i colori, nei fuorionda capita sempre il finimondo! In queste ore ad aver sbottato è stata la giornalista Bianca Berlinguer. La donna non ha utilizzato mezzi termini per mostrare il suo risentimento, e il TG satirico di Antonio Ricci ha scelto di diffondere queste immagini.

Ma cosa ha fatto arrabbiare così tanto la giornalista? E perché sui social il video è divenuto immediatamente virale?

La gaffe di Bianca Berlinguer avvenuta in diretta

La vicenda è accaduta proprio durante un fuorionda della sua trasmissione televisiva È sempre Cartabianca. Le immagini sono state poi mostrate al pubblico durante una puntata di Striscia la Notizia, attraverso la rubrica de I Soliti Mostri. Dal video è stata mostrata una Berlinguer infuriata con i collaboratori della sua trasmissione: “Siete degli incapaci! Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così… hanno sbagliato pezzo!” Bianca sembrava davvero innervosita dalla cosa, e non ha utilizzato mezzi termini per dimostrarlo.

Durante questa sua sbottata, la donna ha poi tirato una chiara frecciatina alla Rai.

La bordata contro la Rai

Come riportato da Oggi, la donna ha poi proseguito con: “Ringrazio Dio di non essere rimasta lì (in Rai, n.d.r.). Oggi sicuramente non sarei più in onda. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…”. Per anni Bianca aveva collaborato con la Rai, ma attualmente ha uno spazio all’interno del palinsesto Mediaset. “Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, i testi… Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati” ha poi concluso la donna.

Insomma, Bianca Berlinguer ha eruttato fuoco e fiamma contro i propri collaboratori e la Rai. Alcuni utenti in rete hanno addirittura proposto di sospenderla o liquidarla per questo: voi che ne pensate?