Beppe Fiorello fa i conti con il passato, finalmente la verità sul tremendo dramma familiare: “Ci travolse, fu micidiale”

L’attore Beppe Fiorello ha fatto i conti con il passato e le sue parole hanno emozionato tutti i suoi fan.

Giuseppe Fiorello non è soltanto il ‘fratello di’, ma piuttosto una figura assai conosciuta e stimata della nostra Nazione. L’attore è stato il protagonista di svariate fiction e la sua carriera è più che prospera. Durante una recente intervista, Giuseppe ha deciso di raccontarsi e di parlare in particolar modo di un dramma che l’ha colpito in passato.

Inutile dire che le sue parole hanno toccato tutti gli italiani e sono in molti quelli che si sono rivisti nella sua storia.

Beppe Fiorello è un abile artista e attore, conosciuto per le sue svariate fiction e per le sue doti. Da poco l’abbiamo ritrovato sul piccolo schermo in I Fratelli Corsaro, su Canale 5. Prima di questo evento tanto atteso dai fan, l’uomo ha deciso di mettersi completamente a nudo attraverso un’intervista a Fanpage. Dopo aver parlato della storia dietro a questa serie, l’uomo ha voluto ricordare un momento del suo passato, sconosciuto ai più.

Ma ecco nello specifico le sue parole e perché, tempo fa, l’uomo ebbe a che fare con un terribile dramma familiare.

Le parole di Beppe Fiorello

L’uomo ha confidato qualche dettaglio in più sulla fiction I Fratelli Corsaro, di genere investigativo e particolarmente amata dai telespettatori italiani. I protagonisti sono appunto due fratelli: un avvocato e un giornalista, i quali un giorno inciampano in un mistero da risolvere. La storia è basata su alcuni romanzi che già in passato ebbero moltissimo successo. Tutta la serie è ambientata nella bellissima terra siciliana ed è caratterizzata dal dialetto tipico.

E, proprio come nella vita reale, Beppe subisce una grave perdita: quella del padre.

La tragica morte del padre

Durante l’intervista, mentre prova a far conoscere un po’ di più la storia dei fratelli Corsaro, Beppe si fa prendere dalla nostalgia e decide di parlare del padre defunto. Quando successe il tragico evento l’attore aveva soltanto 21 anni, e Rosario 28. “Penso che il dolore di mio fratello quel giorno si sia trasformato subito in crescita, mentre il mio è rimasto dolore, una sensazione di essermi perso nella vita che è durata però un bel po’ di anni.. Fu una scomparsa prematura e improvvisa, che ci travolse, e fu micidiale” ha spiegato l’uomo. Questa sua similitudine con il personaggio interpretato gli ha dunque permesso di immedesimarsi quando più possibile.

Attraverso queste sue parole, Beppe Fiorello ha fatto trasparire il suo dolore e ha emozionato tutti quanti.