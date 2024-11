Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili in lacrime, il sofferto retroscena sulla loro famiglia spezza il cuore ai fan: “Abbiamo cercato di farci forza…”

I fan si sono commossi dopo aver visto Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili in lacrime per quel retroscena familiare che li ha colpiti. Semplicemente, hanno cercato di andare avanti.

Benedetta Rossi e Marco Gentili non sono solo compagni nella vita, essendo loro marito e moglie, ma lo sono anche nel lavoro, in quanto il loro impero l’hanno tirato su tutto da soli. Hanno iniziato per un caso fortuito, e nel giro di poco il loro programma di cucina è volato alle stelle.

Benedetta ci sa fare in cucina, e ama quello che fa, motivo per cui i fan la seguono da sempre e ne apprendono ogni consiglio e ogni dritta per ogni singola ricetta. Grazie ai suoi libri, poi, sono molti coloro che hanno potuto metterle in pratica, come idee di menù per amici e parenti.

Nonostante di anni ne siano passati dall’esordio dei due coniugi in televisione, anche perché spesso li vediamo alle prese con la preparazione di ricette di coppia, i due restano sempre umili e gentili.

Questo l’abbiamo visto anche durante quella confessione che ha fatto commuovere non sono la Rossi e Gentili, ma anche il pubblico da casa. Ecco qual è il retroscena finora tenuto nascosto.

Benedetta Rossi e la sua intervista a Verissimo

Benedetta Rossi è stata ospite a Verissimo qualche giorno, fa e si è lasciata andare a una dichiarazione a cuor leggero da Silvia Toffanin. La food blogger, infatti, ha affrontato diverse tematiche, entrando di più nel profondo della sua vita e sappiamo quanto la conduttrice sia comunque molto riservata.

Dopo tanto ha parlato del dolore per la perdita di due persone molto importanti per lei, stiamo parlando della nonna e della zia, arrivando anche a quell’intervento alla schiena che l’ha costretta a restare immobile per due giorni: “Sono stata immobilizzata per due giorni, dipendevo totalmente dagli altri ed è stato in quel momento che ho capito quanto sono fortunata ad avere tante persone che mi vogliono bene e che ringrazio”, ha rivelato Super Benny.

Sono diventati ricchi ma posso dirvi che avevano già vinto la lotteria. Che belle persone. ❤https://t.co/CqivhxfKjj pic.twitter.com/7XG243yN1B — JeanneTreize (@TreizeJeanne) October 27, 2024

Le parole di Marco Gentili

Durante l’intervista che Benedetta Rossi ha rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo, come dicevamo, sono emersi diversi aneddoti in merito alla vita della nota food blogger e di suo marito, Marco Gentili. E proprio lui ha parlato di un tema molto delicato per la coppia: “Noi non abbiamo avuto figli, non perché non li volevamo o perché avevamo fatto dei programmi riguardo a questo. Semplicemente, non sono arrivati…“.

Per poi rivelare: “Abbiamo vissuto cercando di farci forza l’uno con l’altro, e poi la vita è un percorso lungo, non si sa mai cosa può accadere”. Non si sa mai, certo, ma di sicuro adesso Benedetta e Marco possono contare sull’affetto di milioni di italiani!