Benedetta Parodi, dopo 12 anni inghiotte un boccone amaro | Messa con le spalle al muro: o lui, oppure il marito

Veramente Benedetta Parodi dopo 12 anni ha dovuto decidere tra il suo lavoro e la sua famiglia? Facciamo chiarezza in merito.

Benedetta Parodi è una delle presenze più influenti degli ultimi anni sul piccolo schermo, in quanto la sua bravura in cucina, la sua simpatia e professionalità nel condurre le hanno fatto guadagnare la corona di food blogger tra le più amate di sempre.

Infatti Benedetta, oltre a presentare le sue ricette sui social, dov’è molto seguita (tant’è che per tutti ormai è Zia Bene) si è cimentata nella conduzione di diversi programmi, tra cui Bake Off Italia.

Qui, insieme ad un simpatico e professionale gruppo di giudici, tutti pasticceri di professione, vengono valutati i vari aspiranti pasticceri con prove tecniche sempre più complesse, arrivando infine al nome del vincitore durante la spettacolare finale.

Eppure, ci sono grandi novità in vista per il futuro lavorativo di Benedetta Parodi. Per molti in rete, però, questo abbandono dopo 12 anni sarebbe una scelta obbligata tra la sua famiglia e il suo lavoro. Ma sarà veramente così? Facciamo chiarezza.

La svolta di Benedetta Parodi dopo 12 anni

Benedetta Parodi è al centro dei riflettori in questi giorni a causa di quell’annuncio che ha diviso l’opinione pubblica. Prima di concentrarci sul focus della questione, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro e tornare all’edizione dell’anno scorso di Pechino Express, dove nella lista dei concorrenti c’erano suo marito, Fabio Caressa, e sua figlia Eleonora, ma anche i fratelli Carrara, Damiano e Massimiliano.

Come tutti saprete ormai da mesi, tra i Caressa e i Carrara c’è stata una piccola maretta durante il reality, dopo che questi ultimi hanno nominato i primi, portandoli così a dover dire addio alla gara. Da quel momento, in rete sono state fatte molte congetture, soprattutto per via del rapporto lavorativo che legava da anni Benedetta e Damiano. Fatta questa precisazione, la notizia che Benedetta lascerà Bake Off Italia dopo 12 anni di conduzione ha lasciato tutti sorpresi. Al suo posto arriverà l’altrettanto talentuosa Brenda Lodigiani. Ma qual è la verità sull’abbandono al programma di Benedetta Parodi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

I commenti della rete in merito a Benedetta e al marito

Dopo la notizia che Bendetta Parodi non sarà più al timone di Bake Off Italia dopo 12 anni, in rete sono iniziate a circolare ogni genere di congetture in merito al motivo di questo addio, e in molti hanno legato questa decisione ai malumori televisivi del marito con Damiano Carrara. In merito a questi rumors, marcodianda sul suo canale TikTok, ha dichiarato: “è arrivato il momento giusto per farci dei filmini mentali che neanche un giovane Spielberg ne sarebbe stato in grado…”, riferendosi al fatto che per molti questa decisione sarebbe addirittura dipesa da quello che è successo nella scorsa edizione di Pechino Express.

Ovviamente, questi rumors sono privi di fondamento, visto che perfino lo stesso Carrara i n passato aveva smentito un litigio con la famiglia Parodi. Nessuno sa il vero motivo per cui la conduttrice abbia deciso di lasciare lo show: se per decisioni interne o se per volontà di cambiare rotta dopo tanti anni, per approfondire nuove avventure ed esperienze lavorative. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito, augurando buona fortuna sia alla Parodi che alla Lodigiani per il loro nuovo inizio, anche se, non ce ne voglia Brenda, ma una piccola lacrimuccia è scesa a molti dopo aver appreso dell’addio di Zia Bene al noto cooking talent. Ma alla fine, come direbbero i Queen: “The Show Must Go On”.