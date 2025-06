Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Mi è mancato come l’aria” | Ufficiale: è tornata per riprenderselo

Belen Rodriguez l’ha dichiarato, ha sentito la sua mancanza ed è ufficialmente pronta a riprenderselo dopo quel distacco che ha lasciato tutti senza parole.

Non ha bisogno sicuramente di presentazioni Belen Rodriguez, in quanto il suo nome è sotto i riflettori ormai da parecchi anni, e non solo per la sua presenza sul piccolo schermo, ma anche sui social.

I fan la adorano, anche perché l’avvenente conduttrice, modella e imprenditrice argentina ha dimostrato a tutti di avere le carte in regola: grazie alla sua professionalità e stile, riesce ad avere successo in ogni programma a cui prende parte.

Come dicevamo, però, il suo nome è spesso sotto i riflettori non soltanto per il suo lavoro, ma anche per la sua sfera personale, specialmente per la sua love story, poi naufragata, con Stefano De Martino.

Così, dopo diverso tempo, Belen ha deciso di rompere il silenzio e confessarsi a cuor leggero, parlando anche di quella mancanza, quasi viscerale, che le ha provocato dolore. Ma adesso è pronta a riprenderselo.

Le parole di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha passato un anno difficile dopo il divorzio da Stefano De Martino e, dopo varie indiscrezioni apprese qua e là in rete e sulle pagine patinate delle riviste rosa, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, riportata da Dagospia, ha deciso di raccontarsi a ruota libera, affrontando diversi argomenti.

Ha parlato della depressione che l’ha colpita: “La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino…”, rivelando di essersi identificata molto con la canzone sanremese di Fedez, Battito. Fortunatamente, adesso sta meglio, visto che come ha poi confermato: “La mia estate sarà quella di una mamma con due figli che, finalmente, torna a fare una vacanza al mare…”.

La mancanza avvertita da Belen

Belen Rodriguez, dopo parecchi mesi di silenzio, ha parlato anche di quella mancanza avvertita e della voglia di riprendere in mano la sua vita. Se qualcuno ha ipotizzato immediatamente che potesse riferirsi al suo ex marito, Stefano De Martino, con il quale è riuscita a instaurare un rapporto civile per Santiago, in realtà la mancanza di cui parla è stata l’assenza dagli schermi.

Infatti, per chi non se lo ricordasse, Belen non è stata bene in passato, lasciando così temporaneamente il suo lavoro sul piccolo schermo per potersi prendere cura di sé stessa. Ha infatti rivelato: “Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, ‘il lavoro nobilita l’uomo’ e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato…”, riferendosi quindi alla gioia di riprendersi il suo lavoro con la stessa grinta di un tempo. Tra l’altro, su Discovery sta facendo un ottimo lavoro… per questo, possiamo affermare: “Belen is back“!