Belen Rodriguez, nuovo scandalo sulla chirurgia estetica | Ha reso De Martino uguale a lui: “A sua immagine e somiglianza”

Belen Rodriguez e la questione dei ritocchini che ha fatto nuovamente discutere. Questa volta c’è di mezzo anche De Martino…

Negli ultimi anni, i cambiamenti estetici di Belen Rodriguez hanno fatto discutere, e non poco. In queste ore, la tematica è tornata nuovamente al centro dell’attenzione, a seguito di alcune dichiarazioni su Stefano De Martino.

Ma cosa c’entra l’ormai ex marito della showgirl con le punturine? Te lo spieghiamo subito nel seguente articolo!

Ormai si sa, la bellissima argentina Belen Rodriguez si sarebbe sottoposta a qualche ritocchino di chirurgia estetica. La cosa ha destato parecchi commenti in rete e, a detta di molti, la showgirl era molto più bella al naturale. Fatto sta che la Rodriguez ha sempre sorvolato sull’argomento e ha preferito dedicarsi ad altro. In queste ore, però, durante un podcast è stato aperto uno scenario inimmaginabile sulla showgirl e Stefano De Martino.

Sembrerebbe infatti che l’attuale conduttore di Affari Tuoi abbia copiato ad immagine e somiglianza l’ex fidanzato famoso di Belen!

La rivelazione che ha sconvolto il mondo del web

Durante una puntata del podcast ‘Gentlemind Seduction’, Simone Casa (che si definisce sui social Sales Manager di Gentlemind SRL) ha deciso di rilasciare una chicca sulla showgirl a tutti gli ascoltatori. A detta dell’uomo, ci sarebbe infatti un filo rosso che unisce tutti gli ex fidanzati di Belen Rodriguez, compresi Stefano De Martino e Andrea Iannone. La rivelazione inaspettata di Simone Casa è divenuta immediatamente virale sui social e sono stati in molti a dare piena ragione all’uomo.

Ma di cosa si tratta? Beh… a detta dell’ospite della puntata, De Martino e Iannone avrebbero fatto di tutto pur di assomigliare esteticamente all’ex della loro compagna.

Quando si farebbe di tutto per amore

Ebbene sì, Stefano Casa ha infatti dichiarato: “Iannone stava con Belen Rodriguez. Belen Rodriguez è famosa per aver fatto a sua immagine e somiglianza del dottor Corona i suoi due fidanzati successivi: De Martino e Iannone”. A detta dell’uomo, dunque, Belen avrebbe cercato in tutti i modi di trasformare le sue due fiamme nel paparazzo più discusso d’Italia, nonché il suo ex storico e colui che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo.

Dopodiché, Casa ha aggiunto: “Si sono rifatti dalla testa a piedi per somigliare a quello lì. Iannone era un ragazzino, proprio acqua e sapone. Belen Rodriguez, essendo più forte di lui, l’ha trasformato piano piano nel bad boy”. Sarà davvero così?