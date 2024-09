Belen Rodriguez esce allo scoperto: altro che flirt con Lorenzoni, dopo il divorzio si sta dando alla pazza gioia

Dopo l’addio da Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha cambiato vita, e l’opinione pubblica, come sempre, si è divisa. C’è chi è felice di vederla nuovamente stare bene e chi invece la critica per le sue scelte.

Notting Hill resterà per sempre negli annali del cinema internazionale come uno dei film più belli e più romantici di sempre. C’è una frase particolare, detta con tanta malinconia di Anna Scott (Julia Roberts), che probabilmente Belen Rodriguez e altri vip se la sentono cucita su misura.

La frase diceva: “ogni volta che ho il cuore spezzato, la stampa lo sbatte in prima pagina come se fosse un divertimento…”, rivelando un aspetto più profondo dell’essere famosi che il popolo del web raramente ricorda. Le frasi lasciate sui profili social dei famosi vengono infatti lette da esseri umani.

Per questo non sorprende che Belen sia come sempre ammirata e seguita con affetto dai suoi followers, ma anche tartassata dagli hater, i quali non sono d’accordo con alcune sue scelte di vita. E dopo Elio Lorenzoni, di cose ne sono state dette molte.

Ecco cosa sta succedendo nella vita della conduttrice, con colui che dovrebbe essere la sua nuova fiamma. Si sta dando alla pazza gioia, come sostengono i fan?

Belen Rodriguez esce allo scoperto

Ebbene sì! Belen Rodriguez è uscita allo scoperto per quanto riguarda la sua carriera lavorativa: di quella sentimentale ne parleremo dopo. Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo e per un certo periodo anche dai social, la bella conduttrice argentina naturalizzata italiana è pronta a tornare in grande stile.

Dopo aver salutato Mediaset, Belen è pronta infatti a intraprendere la sua nuova avventura sul Nove e su Real Time, canali facenti parte dell’emittente Discovery. La vedremo in autunno rispettivamente a Only Fan Comico Show e Amore alla prova – La crisi del settimo anno, e i fan non stanno più nella pelle. Mesi fa, quando il suo ingresso fu confermato all’emittente privata, la Rodriguez aveva rivelato: “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me…”.

Belen e la prima foto della sua nuova fiamma

Belen Rodriguez, dopo aver passato un periodo molto difficile dopo la separazione dal papà di suo figlio Santiago, Stefano De Martino, e dopo l’addio al suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, ha deciso di riprendere in mano la sua vita. L’abbiamo vista rinascere, grazie all’amore sempre costante dei suoi figli e della sua famiglia.

Così, dopo aver ritrovato il suo centro al lavoro, pare averlo trovato anche nel suo cuore, come possiamo vedere dal primo scatto social che la modella ha pubblicato, assieme a colui che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, Angelo Edoardo Galvano, autore di numerosi suoi scatti fotografici. Se da una parte sono in molti che sono felici per lei, dall’altra ovviamente ci sono anche quelli che la criticano sostenendo che “dopo Lorenzoni si starebbe dando alla pazza gioia con un altro”, si legge sui social. Ovviamente queste sono solo illazioni, in quanto nessuno sa cosa stia vivendo realmente la conduttrice in questo momento e poi, d’altronde, per parafrasare Raz Degan in un noto spot: “sono solo fatti suoi”.