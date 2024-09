Belen Rodriguez all’attacco: la ripicca contro Stefano De Martino è epocale e l’hanno vista tutti | La vendetta è un piatto che va servito in pubblico

Quel gesto di Belen Rodriguez nei confronti dell’ex Stefano De Martino non è passato inosservato, l’hanno visto tutti ed è chiaro come stanno le cose tra loro due. Entrambi hanno voltato pagina?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono entrambi due professionisti in campo televisivo, in quanto la conduzione ce l’hanno nel sangue. Li vediamo spesso all’opera in programmi diversi ed entrambi nel loro settore sono attualmente in auge.

Stefano in Rai sta facendo faville e se continua così il suo futuro potrebbe essere ancora più roseo, soprattutto perché si vocifera che dopo la conduzione di Carlo Conti al Festival di Sanremo, il prossimo conduttore il lizza potrebbe essere proprio lui, ma è ancora presto per urlarlo ai 4 venti.

Belen non è da meno: dopo aver detto addio a Mediaset, ha accettato un contratto con Discovery e nella stagione televisiva 2024/2025 la vedremo su due dei canali della nota emittente privata, in due programmi diversi.

In merito al lato sentimentale invece, tra Belen e Stefano ad unirli resterà per sempre Santiago, il loro bambino. Per tutti quelli che speravano che i due ex coniugi potessero ritornare insieme, pare proprio che si dovranno rassegnare, perché questa volta non accadrà. Dopo quel gesto della Rodriguez che hanno visto tutti, le speranze non sono mai state più ai minimi storici di così.

Belen e Stefano fanno doppietta

Come dicevamo, il futuro lavorativo di Stefano De Martino e Belen Rodriguez pare proprio essere all’apice, in quanto i due hanno un talento innegabile. Come dicevamo, De Martino è alle prese con il “suo” Affari Tuoi, eredità lasciatagli dal grande Amadeus, la cui assenza, a prescindere dalla bravura del conduttore, si fa comunque sentire. Dopo tanti anni, il pubblico avrà bisogno di qualche tempo per digerire il cambiamento. Oltre a questo, come rivelato da Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano sarà anche il prossimo giudice a Tale e quale show al fianco di Carlo Conti.

Belen Rodriguez non sta di certo con le mani in mano, in quanto il suo arrivo a Discovery è molto atteso. La nota conduttrice debutterà infatti sul Real Time con Amore alla prova – La crisi del settimo anno e sul Canale Nove con Only Fun, insieme ai PanPers. Ne vedremo sicuramente delle belle, poco ma sicuro.

Il gesto di Belen

La carriera lavorativa di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è gettonatissima in questo periodo, così come anche il loro rapporto in veste di genitori. I due infatti pare abbiano trovato un equilibrio per amore di Santiago. Come coppia invece, pare che entrambi abbiano voltato pagina e siano pronti a vivere le loro nuove vite.

A dimostrazione di ciò, come riportano da Novella 2000, Belen pare essere stata pizzicata mentre lasciava vicino ai bidoni dell’immondizia di casa sua a Milano, alcuni cimeli che le ricordavano, da quello che si è potuto capire, il suo ex marito. Rumors o meno, cosa ci sarebbe di male? Se si deve voltare pagina, lo si fa fino in fondo.