Beatrice Luzzi si vendica di Cesara Buonamici, dopo la provocazione in diretta arriva la stoccata tagliente: “… È superata”

Beatrice Luzzi e la sua vendetta contro Cesara Buonamici. Dopo la provocazione in diretta non ha più resistito.

Beatrice Luzzi è un’opinionista del Grande Fratello 18, assieme alla giornalista Cesara Buonamici. Tra le due apparentemente non scorre buon sangue, e questo ormai è chiaro agli occhi di tutti i telespettatori italiani. Durante la scorsa puntata del reality, l’attrice si è lasciata scappare un commento che ha attirato l’attenzione degli spettatori più attenti.

Dopo la passata provocazione ricevuta dalla Buonamici, Beatrice non ha più resistito e ha deciso di dire la propria.

Che Beatrice Luzzi sia una donna senza peli sulla lingua ormai si sa: lo abbiamo visto perfettamente durante la sua partecipazione al Grande Fratello, dove si è dimostrata una delle protagoniste indiscusse. Una contro tutti, l’attrice ha dato modo di far capire agli italiani la sua forza d’animo e, proprio con l’aiuto dei suoi fan, è riuscita a raggiungere la seconda posizione durante la passata edizione. Proprio durante il suo percorso dentro la casa più spiata d’Italia, Cesara le aveva speso messo i bastoni fra le ruote.

La motivazione? La giornalista non si fidava della Luzzi, e credeva che dietro ad ogni sua presa di posizione ci fosse una buona dose di vittimismo.

Le parole di Beatrice Luzzi su Cesara

Dunque, già in passato le due avevano avuto qualche piccola – ma accesa – discussione. Come citato da Gossip TV, i più attenti si ricorderanno sicuramente le parole della Luzzi: “Non ho apprezzato che una donna del suo valore e del suo impatto culturale non avesse preso le mie difese quando sono stata attaccata”. Sembrerebbe però che questa ostilità non sia stata superata ancora e, nonostante le due condividano la poltroncina rossa da opinioniste, appaiono assai distaccate e lontane.

Proprio durante la scorsa puntata del Grande Fratello 18 la Luzzi ha voluto contraddire la sua collega.

La tensione tra le due opinioniste

Quando durante le scorse puntate ha fatto ingresso dentro la casa Helena Prestes, una bellissima modella, Cesara si è rivolta a Jessica Morlacchi, solitamente impacciata in merito alle tecniche seduttive: “Stavi pregando che scomparisse immediatamente?”. La giornalista, con questa domanda rivolta verso Jessica, stava sottintendendo che la donna nutrisse una piccola forma di gelosia per la sua bellezza, che avrebbe potuto complicare le cose con Lorenzo. La Luzzi, completamente in disaccordo con tale domanda, è intervenuta, dicendo di abbattere questa continua guerra tra donne e che ormai si tratta di una “visione superata”.

Insomma, non ci resta che vedere se durante le prossime puntate del GF le due opinioniste finiranno per fare la pace o per tirarsi i capelli!