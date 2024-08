Beatrice Luzzi nell’occhio del ciclone, volano mani in famiglia e lo schiaffo gela i fan: “Ma sei deficiente?” | Il video compromettente

Beatrice Luzzi attaccata duramente sui social in queste ore. Sono volati schiaffi in famiglia e le immagini sono inequivocabili.

Beatrice Luzzi è una grande attrice e una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello. Durante il reality, la donna ha ottenuto incredibile seguito e followers sui social. In queste ore però, è divenuto virale un video che ha raggelato l’intero popolo del web. Sono volati schiaffi in famiglia e l’intero episodio ha lasciato la Luzzi senza fiato per qualche minuto.

Ma ecco nello specifico che cosa è accaduto e perché in queste ore non si sta parlando d’altro.

Beatrice Luzzi è una donna con la D maiuscola che non si farebbe mettere i piedi in capo da nessuno. La donna, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, ha sempre dimostrato i suoi valori, principi e ideali, mettendosi anche contro tutti, se necessario. Molti telespettatori avrebbero scommesso nella sua vittoria, ma l’attrice si è aggiudicata soltanto il secondo posto all’interno del reality.

Nonostante però non abbia vinto, la Luzzi ha comunque ottenuto un seguito senza precedenti e tanto amore dalle persone. In queste ore però, un video che la ritrae ha fatto discutere il popolo del web.

Lo scherzo a Beatrice Luzzi andato a finire male

Tutto è partito da uno scherzo che i figli e la complice Letizia (fidanzatina del più grande) le hanno voluto fare. Il video, montato con cura, mostra inizialmente una clip in cui il primogenito si inquadra il braccio impellicolato con un finto tatuaggio e sorride. Dopodiché, la scena passa a Fregene, dove la famiglia sta passando l’estate nella località Balneare vicino Roma. Letizia inquadra di nascosto il figlio Valentino che va dalla Luzzi e le dice: “Prometti che non ti arrabbi.. promettimelo”.

A questo punto, trattenendo le risate, il ragazzo le dice di essersi fatto tre tatuaggi: uno per lei, uno per la fidanzata e uno per il cagnolino Simba.

parliamo di questo pic.twitter.com/vHP2FTMavo — 𝙅𝙤𝙧𝙙𝙚𝙚𝙣 🦇 𝙂𝙖𝙜𝙖 𝙍𝙚𝙩𝙪𝙧𝙣𝙨 (@ghepardato) August 21, 2024

La reazione dell’attrice

L’attrice sbianca improvvisamente e comincia ad urlare: “Ma sei matto? Ma che ca**o me ne frega del significato… Questo braccio è mio, ma sei deficiente? Vieni qua che ti picchio.” A questo punto, mentre ride e sta al gioco con il figlio, gli allunga uno schiaffo. Soltanto quando sembra esserci cascata veramente, Valentino le rivela che si tratta di uno scherzo e che è stata ripresa per tutto il tempo. Dopo aver pubblicato il video su TikTok, tuttavia, non sono mancate le critiche. Qualcuno non ha infatti apprezzato il gesto della Luzzi e il suo comportamento “aggressivo”.

Fatto sta che le immagini hanno comunque fatto divertire molti utenti del web e sono in diversi a credere che Beatrice sia mitica!