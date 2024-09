Beatrice Luzzi fa finalmente luce sul suo rapporto con Giuseppe Garibaldi: “Non siamo fidanzati” | La delusione dei fan è alle stelle

Beatrice Luzzi ha fatto finalmente chiarezza sul rapporto con Giuseppe Garibaldi. I fan sono rimasti decisamente delusi.

Tra i protagonisti della passata edizione del Grande Fratello troviamo la mitica Beatrice Luzzi. La donna, grazie al suo carattere e alla sua forza di volontà, è entrata nel cuore di moltissimi telespettatori. Anche la sua relazione con Giuseppe Garibaldi ha entusiasmato gli italiani, e qualcuno si è chiesto se i due abbiano continuato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere.

Beatrice ha deciso dunque di risponde a queste domande, pubblicando una storia su Instagram che ha lasciato i fan con l’amaro in bocca.

Beatrice Luzzi è una donna con la D maiuscola, e durante la passata edizione del Grande Fratello si è aggiudicata la seconda posizione sul podio del reality. Il suo percorso dentro la casa più spiata d’Italia è stato ricco di difficoltà e scontri. A un certo punto, la Luzzi era praticamente una contro tutti, e gli altri concorrenti hanno avuto spesso da ridire sui suoi atteggiamenti.

Sotto le telecamere però, Beatrice ha anche avuto una love story con Giuseppe Garibaldi, il collaboratore scolastico calabrese dal sorriso smagliante.

La relazione di Beatrice e Giuseppe

Il flirt tra i due è nato per puro caso e, visti anche i loro caratteri così differenti, in pochi avrebbero scommesso sui due. Eppure, dopo una serie di alti e bassi, la coppia ha fatto sognare moltissimi telespettatori italiani. Tra baci rubati sotto le coperte, litigi e successive riconciliazioni, Beatrice e Giuseppe sono stati tra le coppie preferite dell’intera edizione. Appena poi il reality è concluso, i due sono stati spesso immortalati in giro assieme.

Ma come è proseguita poi la loro frequentazione? A mettere finalmente in chiaro le cose è stata la stessa Beatrice su Instagram.

Le parole dell’attrice sui social

Viste le tante domande da parte dei fan della coppia, Beatrice ha deciso di mettere un punto a ogni pettegolezzo. Proprio per questo ha scritto sui social: “Beatrice e Garibaldi: tra noi c’è un rapporto di grande supporto e affetto, ma non siamo fidanzati. Abbiamo approcci, responsabilità e prospettive di vita troppo lontani per essere integrate nella reciproca quotidianità”. Sembrerebbe dunque che le incomprensioni che avvenivano dentro il reality siano poi proseguite anche al di fuori del programma. “Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute dentro al GF e altri mesi per riprendere davvero le nostre vite”, ha poi concluso.

Insomma, Beatrice e Giuseppe non stanno più assieme, ma continuano a volersi un grandissimo bene!