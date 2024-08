Beatrice Luzzi atterrita, il racconto raggelante l’ha sconvolta profondamente: “Adesso lo denunci” | Le terribile violenza non resterà impunita

L’ex gieffina Beatrice Luzzi è rimasta atterrita dopo il racconto raggelante di una sua follower. La violenza non resterà impunita.

Beatrice Luzzi è sicuramente una delle protagoniste di questa passata edizione del Grande Fratello. L’attrice è una donna con la d maiuscola, pronta sempre a sostenere e a supportare i propri follower. Proprio in queste ore, Beatrice ha ricevuto una lunga lettera da parte di una follower che ha raggelato tutta l’Italia. Ma ecco nel dettaglio la rivelazione della giovane e come l’attrice ha deciso di risponderle.

Che Beatrice Luzzi sia una forza della natura ormai si sa e, visto il suo carattere, la donna è in grado di dare coraggio anche a chi le è attorno.

Anche dentro la casa più spiata d’Italia, l’attrice ha sempre dimostrato una grande forza d’animo e, nonostante gran parte dei concorrenti le andassero contro, lei non ha mai smesso di combattere. Ne è infatti uscita con la medaglia d’argento e, subito dopo il reality, la donna ha continuato a rimanere in contatto con tutte le persone che l’avevano sostenuta durante questo lungo percorso.

In queste ore, una fan della Luzzi ha deciso di contattarla su X, dove le ha scritto una lunga e commovente lettera su una propria violenza vissuta.

Le parole che hanno raggelato Beatrice Luzzi

Una giovane di 23 anni ha quindi deciso di scrivere questa lettera a Beatrice, dove le ha raccontato: “Studiavo danza, canto e recitazione. A fine settembre un uomo di 40 anni, il mio maestro di recitazione da quando ero piccina e che consideravo come un padre, ha iniziato a manipolarmi psicologicamente poiché ero una ragazza tanto timida.” La giovane le ha poi raccontato di quando, un giorno durante una prova, l’uomo l’ha portata in una stanza assieme a lui, per chiuderla poi a chiave ed abusare di lei.

Alle fine di questo racconto straziante, la 23enne ringrazia Beatrice per averle fatto compagnia durante il Grande Fratello e di come si sia immediatamente affezionata a lei.

La risposta dell’attrice sui social

La giovane ha concluso questa lettera strappalacrime con: “Sono tornata anche a credere a nell’amore grazie a te e Giuseppe.. Ho preso coraggio e sono tornata alla vita di prima e a sorridere. Ti voglio bene Bea.” L’attrice ha immediatamente risposto alla giovane, scrivendole: “Adesso tu per favore vai dai carabinieri e lo denunci. Scrivimi in privato che ti assisto.” Beatrice ha dunque deciso di aiutare la ragazza a prendere coraggio per denunciare l’uomo che ha abusato di lei.

Questo scambio tra Beatrice e una sua fan è stato sicuramente molto emozionante ed ha lasciato senza parole l’Italia intera.