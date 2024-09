Beatrice Luzzi, attacco frontale alla nuova opinionista del GF: “Le leccava il c*lo” | Nessuno se lo sarebbe easpettato proprio da lei

Attacco durissimo alla nuova opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi. La donna non ha utilizzato mezzi termini.

Beatrice Luzzi è attualmente la nuova opinionista del Grande Fratello. L’anno scorso, dopo essere stata una delle protagoniste dell’edizione, la donna è entrata nel cuore di migliaia di telespettatori. Questo suo debutto ha però destato qualche critica e, in particolar modo una di esse ha attirato l’attenzione del web.

Nessuno se lo sarebbe aspettato proprio da lei, e in queste ore non si sta parlando d’altro. Ma ecco che cosa è accaduto.

Beatrice Luzzi è una vera forza della natura e, grazie al suo carattere, la donna non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Questo suo lato è emerso durante la sua partecipazione al reality show, nel quale si è spesso messa una contro tutti.

Alfonso Signorini deve essere rimasto colpito dal suo carattere, tanto da invitarla ad essere la nuova opinionista di questa edizione.

Chi ha criticato Beatrice Luzzi

Nonostante però Beatrice conti migliaia di persone che la seguono e amano, tanti altri sostengono che a volte sia ‘too much’. In queste ore, a criticare la presenza dell’attrice nella nuova edizione del GF è stata un’ex concorrente del reality, amatissima e giunta persino in finale. Si tratta di Stefania Orlando, la quale è sicuramente una delle protagoniste indiscusse della sua edizione del GF Vip.

Nonostante la donna l’anno scorso facesse il tifo per Beatrice, questa volta non ha speso delle belle parole nei suoi confronti.

Quanto ha rosicato la Orlando che hanno chiamato Beatrice opinionista e non lei, il bello è che durante il GF le leccava il culo dicendo di portarla in finale e ora se ne esce così. Mi è sempre piaciuta, ma cosi dimostra che rosica#GrandeFratello pic.twitter.com/XJOGT9C1qQ — Boomerissima⭐⭐ (@Boomerissima) September 16, 2024

Le affermazioni di Stefania Orlando

Ospite di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino le ha chiesto cosa ne pensasse di Bea e del suo ruolo da opinionista. Ricordiamo che per diverso tempo si era vociferato che la Orlando dovesse occupare quel posto, ma così non è stato. “Siamo diverse, lei ha un carattere più duro e gioca molto sul vittimismo, io sono più accomodante e cerco un confronto, non amo essere vittima”, ha risposto. Inutile dire nessuno si sarebbe aspettato una risposta simile e sui social sono immediatamente piovute critiche: “Il bello è che durante il GF le leccava il c*lo dicendo di portarla in finale, e ora se ne esce così”.

Insomma, di una cosa siamo certi: quando la volpe non arriva all’uva dice sempre che è acerba!