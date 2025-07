“Basta!”: Carlo Conti esplode sui social, mai visto così inviperito in 64 anni di vita | Lo sfogo a valanga gela l’Italia intera

Carlo Conti e l’appello sui social che ha sconvolto milioni di utenti. Nessuno l’aveva mai visto così arrabbiato e inviperito.

In queste ore, il mitico Carlo Conti è finito al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Lo sfogo mediatico che ha sconvolto gli utenti e che nessuno si sarebbe potuto immaginare proprio da lui. Inutile dire che le sue parole sono poi immediatamente divenute virali sui social e in questi giorni non si sta pensando ad altro.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché, almeno per questa volta, il conduttore ha deciso di non mostrarsi sorridente come sempre.

Come ben sappiamo, Carlo Conti è un grande della televisione italiana e, grazie al suo incredibile talento, è riuscito ad affermarsi come uno dei conduttori più importanti della nostra Nazione. Vista la sua estrema professionalità, l’uomo ha sempre cercato di risultare apolitico e apartitico, per non rischiare di intromettersi in dinamiche più grandi di lui.

Tuttavia, proprio in queste ore, il conduttore non ha resistito e ha deciso di fare un appello sui social che ha preso alla sprovvista gli utenti del web.

Carlo Conti e le parole sul genocidio a Gaza

Purtroppo, negli ultimi mesi è scoppiata una terribile guerra tra gli israeliani e i palestinesi che ha visto centinaia di migliaia di bambini e cittadini innocenti come vittime. Inutile dire che il mondo intero si è strinto in un abbraccio per Gaza, cercando di mandare quanto più possibile degli aiuti umanitari. Anche alcune celebrità, nel corso degli ultimi mesi, hanno deciso di mostrare tutto il loro supporto per il popolo palestinese, sventolando la loro bandiera e veicolando messaggi di pace.

Lo stesso Carlo Conti, a seguito delle migliaia di persone uccise, ha deciso di utilizzare la propria popolarità per mandare un chiarissimo segnale.

L’appello che ha condiviso sui social

Senza troppi giri di parole, Conti ha pubblicato un video su Instagram in cui ha dichiarato: “Aderisco ad Una Staffetta per Gaza (una staffetta di appelli mediatici per mostrare il proprio dissenso contro il genocidio che sta avvenendo a Gaza, n.d.r.). Forse non serve a niente? E invece sì: dobbiamo farci sentire, dobbiamo dire basta, basta, basta questa strage di innocenti, bambini, anziani e malati che non c’entrano nulla con le follie del mondo. Basta!“.

Un messaggio semplice ma di una profondità incredibile, che ha visto poi l’appoggio di altre celebrità che hanno deciso di commentare il suo post. Tra queste, anche Ezio Iacchetti (rinomato per le sue campagne contro la guerra), che ha scritto: “Grazie Carlo“.