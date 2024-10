Barbara Palombelli, lo sfogo della figlia Serena è una pioggia di sassi: “Non la perdonerò mai” | Ha chiuso tutte le porte a doppia mandata

Serena, la figlia di Barbara Palombelli, non perdonerà mai. Il suo sfogo ha lasciato impietrito il grande pubblico: la sua decisione è irremovibile.

Basta nominarla, Barbara Palombelli, per immaginare immediatamente il martelletto di Forum in azione. Per quanto la nota giornalista e conduttrice abbia un curriculum lungo e variegato alle sue spalle, con la sua conduzione nel noto programma Mediaset è entrata nel cuore del pubblico.

Barbara conduce il noto format in maniera impeccabile, così come la grande Rita dalla Chiesa ha fatto in precedenza. D’altronde, ci vuole un certo stile e una grande professionalità per trattare con la giusta preparazione gli argomenti sviscerati nello show.

Della nota conduttrice i fan conoscono praticamente tutto a livello lavorativo, mentre a livello personale soltanto quello che ha fatto trasparire lei nel corso degli anni, essendo molto riservata. Sposata con Francesco Rutelli dal 1953, è diventata mamma di Giorgio, Serena, Monica e Francisco in seguito.

Ed è proprio dell’intervista rilasciata a cuor leggero da Serena che il popolo del web sta parlando in queste ore. Ecco che cosa ha rivelato la figlia della Palombelli, e soprattutto chi non perdonerà mai.

Barbara Palombelli e la figlia a Verissimo

Il 13 ottobre, Barbara Palombelli e sua figlia Serena Rutelli sono state ospiti, mano nella mano, da Silvia Toffanin a Verissimo. Il racconto della ragazza e l’affetto che la conduttrice di Forum prova per tutti i suoi figli ha fatto commuovere non solo la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ma anche il pubblico da casa.

Di cose ne hanno dette parecchie, con la Palombelli che ha ripercorso la sua vita dopo la nascita del figlio biologico Giorgio, arrivando fino all’adozione degli altri suoi tre figli. Tra l’altro, che sarebbero arrivate nella loro vita le sorelle Serena e Monica a comunicarglielo sarebbe stata Madre Teresa di Calcutta, come aveva raccontato Rutelli in passato. “Voi avrete altri figli“, era stata la profezia, e così è stato.

Le parole di Serena Rutelli

Barbara Palombelli e sua figlia Serena Rutelli, come dicevamo, sono state ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin qualche giorno fa, e durante la loro intervista le lacrime non hanno solcato soltanto il viso della conduttrice dello show Mediaset, ma anche quello del pubblico da casa. La ragazza ha raccontato diversi aneddoti della sua vita, arrivando poi a parlare anche della mamma biologica, la quale si era fatta viva con una lettera durante la sua partecipazione al Grande Fratello.

Ecco che cosa ha rivelato, come riportato da Vanity Fair: “La mamma è chi ti cresce, chi ti fa studiare, chi ti rispetta. Non voglio avere rapporti con lei, non la perdonerò mai per avermi abbandonata. I miei genitori sono Barbara e Francesco, non chi mi ha abbandonata e maltrattata…“. Del resto, certe dinamiche familiari sono davvero difficili da affrontare, non siete d’accordo?