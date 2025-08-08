Barbara D’Urso rompe il silenzio sulle corna del marito: “Mi ha tradita e si è rifatto una vita con lei” | Dalle nozze al Tribunale

Ecco che cosa aveva rivelato Barbara D’Urso in merito al tradimento dell’ex marito.

Barbara D’Urso è uno di quei nomi che resterà per sempre nella storia del piccolo schermo, in quanto la sua presenza in televisione è stata sempre molto incisiva. Regina di Mediaset per anni, la conduttrice, attrice e imprenditrice è entrata nel cuore dei suoi fan con il su “caffeuccio” pomeridiano.

Sappiamo tutti com’è andata poi tra lei e Pier Silvio Berlusconi, ma a prescindere da tutto, Barbarella come sempre di frecce al suo arco ne ha parecchi e anche se per adesso un suo ritorno in tv appare ancora nebuloso, lei prosegue la sua carriera di attrice teatrale, di presenza attiva sui social e con la sua azienda di eventi.

Si vociferava da tempo che sarebbe potuta tornare in Rai, ma da quanto dichiarato da Davide Maggio: “Credo non tornerà in Rai, anche perché il progetto ‘Carramba’ è già passato nelle mani di un’altra conduttrice…”.

Pur avendo una forte vitalità e una joie de vivre contagiosa, la povera Carmelita ha vissuto alti e bassi non soltanto al lavoro ma anche nel contesto familiare, come con il tradimento dell’ex marito. Ecco che cosa aveva dichiarato.

Barbara D’Urso: la difende la nota collega

In merito alla vita lavorativa di Barbara D’Urso non sappiamo assolutamente cosa succederà in futuro e se ci sarà o meno un ritorno in Rai, per ora notizie certe in merito non ce ne sono. Quello che sappiamo però è che sono molti coloro che hanno voluto esprimere il loro pensiero su di lei.

In queste ore si parla di ciò che ha detto Paola Perego da Alessio Marzilli al format Fier3 & F3roce in merito proprio a Barbarella: “mi voglio schierare dalla sua parte. Perché non è giusto che una professionista come lei sia messa così all’angolo all’improvviso senza una ragione…dietro ogni programma che tu fai c’è sempre dietro un editore che ti dà la linea da seguire. A lei è stato detto di fare quello e ha fatto quello…”.

La vita privata di Barbara D’Urso

In attesa di capire cosa succederà a Barbara D’Urso a livello lavorativo, sono in molti che cercano aggiornamenti sulla sua vita privata, ma a oggi non ce ne sono. Sappiamo che si gode la sua vita da mamma e da nonna, anche perché a livello sentimentale non è stata molto fortunata.

Non tutti se lo ricorderanno ma in passato la D’Urso rispose alle accuse ricevute in merito al divorzio dal suo ex marito, Michele Canfora, con queste parole: “Il mio ex marito non solo mi ha tradito, tanto da indurmi a chiedere la separazione con addebito, ma si è rifatto una vita con un’altra donna dalla quale ha avuto una figlia che ora ha tre anni…”, come leggiamo da il Giornale.