Barbara D’Urso massacrata, dopo l’addio forzato a Mediaset arriva una nuova calunnia dalla nota cantante: “È stata una gran min***ata”

Dopo aver salutato Mediaset, Barbara D’Urso è stata duramente massacrata. La calunnia, questa volta, è arrivata dalla nota cantante.

Negli ultimi mesi il nome di Barbara D’Urso è apparso più e più volte. Dopo essere stata tagliata improvvisamente fuori da Mediaset, la donna è tornata al centro dell’attenzione in queste ore. Questo, perché è stata duramente massacrata da una nota cantante italiana e, dopo aver letto le sue parole, la conduttrice ha deciso di rispondere in una storia di Instagram.

Ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto e perché dopo l’addio forzato la D’Urso ha ricevuto un’altra batosta.

Barbara D’Urso è sicuramente un personaggio discusso. Dopo essere stata timoniera per diversi anni della trasmissione Live Non è la D’Urso, la donna è stata bruscamente allontanata dall’attuale Amministratore delegato dell’azienda, Piersilvio Berlusconi. Al suo posto è giunta infatti Myrta Merlino, e la cosa ha destato non poca curiosità tra il pubblico. Dopo aver quindi subito questo duro colpo, Barbara ha passato mesi difficili e lontani dal piccolo schermo.

Nonostante nelle ultime settimane si sia mostrata sui social più serena e spensierata, proprio in queste ore ha subito un’ulteriore attacco.

La cantante che ha attaccato la D’Urso

Ad aver avuto qualcosa da ridire, questa volta, è stata Gerardina Trovato, una cantautrice che negli ultimi anni sembra essere caduta in miseria. In questi giorni la cantante è tornata a far parlare di sé, rilasciando qualche intervista pungente e senza peli sulla lingua. Nel 2020, Barbara D’Urso ospitò molteplici volte la donna nel suo salotto per aiutarla a trovare una casa, per far conoscere la sua musica e a riappacificare il suo complicato rapporto con la madre.

Nonostante però la conduttrice sia stata una delle poche ad interessarsi della situazione di Gerardina, la cantautrice ha accusato pesantemente la conduttrice.

Le dure parole di Gerardina Trovato

Nonostante in passato fosse spesso ospite della D’Urso, oggi Gerardina sostiene che sia stato tutto inutile, come riportato da Libero.it: “Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire niente.. Tutte min****ate su min****ate. È stata tutta una gran min****ata esserci andata!”. Inutile dire che l’irriconoscenza della donna ha scatenato una reazione nella conduttrice, che ha deciso di rispondere sui social. In primis, ha mostrato un video di un vecchio servizio di Live non è la D’Urso in cui si vedeva la cantautrice dentro ad una casa donata da un benefattore che l’aveva vista in televisione. Dopodiché nella story successiva Barbara ha scritto: “Ed oggi come allora, forza Gerardina”.

Inutile dire che la conduttrice, con la massima eleganza e tranquillità, ha asfaltato ogni accusa e tutti le hanno dato ragione!