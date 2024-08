Barbara d’Urso dimentica Mediaset e tenta il ribaltone epocale: per lei il futuro in Rai è luminoso | Ecco dove la vedremo

Barbara d’Urso volta pagina con Mediaset e cerca di fare il “colpaccio del secolo” con la Rai. Ecco dove la vedremo e perché il suo futuro non potrebbe essere più luminoso di così.

A prescindere da come siano andate le cose per lei, Barbara d’Urso è e rimarrà comunque un’istituzione del piccolo schermo. La sua grinta e tenacia nella conduzione sono cose ben note. Carmelita con il suo “caffeuccio” ci ha sempre saputo fare e lo share le ha sempre dato ragione, il suo fedele pubblico conta numeri veramente impressionanti.

Dopo il suo addio a Mediaset, di cui non staremo sicuramente a sindacalizzare in questo articolo, Barbarella ha deciso di riprendere in mano la sua vita. Ha fatto un pò di tutto da un viaggio rigenerativo a Londra, fino al suo ritorno a teatro. Ha spesso rivelato che il palco è sempre stato il suo grande amore.

Da mesi ormai delizia i suoi seguaci con la sua presenza sui social, aprendosi addirittura un canale TikTok diventato molto gettonato tra tutti quei fan che non erano pronti a non vederla e/o sentirla più tutti i giorni.

In merito al suo ritorno in televisione, dopo aver dimenticato l’emittente del Biscione, pare che sta cercando la ribalta in Rai. Ad attenderla potrebbe essere un futuro più che luminoso. Ma sarà proprio così?

Barbara d’Urso e la sua positività contagiosa

Del suo ritorno in tv ne parleremo a breve. Sono molti gli aspetti di Barbara d’Urso che interessano ai suoi fan, in primis la sua eleganza sempre e comunque. In questi giorni la stiamo vedendo in quegli scatti social di lei mentre si rilassa a Formentera dimostrando ai suoi fan quanto una donna possa essere bella con l’abito giusto pur mostrandosi al naturale.

Inoltre l’accessorio più bello che indossa è il suo sorriso, tant’è che il figlio stesso, Emanuele Berardi in una recente intervista, pur non parlando quasi mai dei suoi famosi genitori, ha rivelato di mamma Carmelita: “Mi ha insegnato a essere positivo anche quando di positivo non c’era nulla. Potrebbe sembrare un qualcosa di scontato, ma è una cosa che tuttora faccio fatica a fare. Devo ripetermelo continuamente…”.

Barbara a Ballando con le stelle

Barbara d’Urso si sta godendo le vacanze estive come stavamo dicendo e sicuramente questi giorni di raccoglimento e relax lontani dal tram tram giornaliero l’aiuteranno a prendere una decisione. Come rivela Davide Maggio, news riportata da Cinguetterai: “Milly le avrebbe proposto di essere concorrente in gara, mentre Barbara vorrebbe entrare nella giuria di Ballando. Al momento si va verso un punto d’incontro, con l’ex conduttrice Mediaset come ballerina per una notte”.

Barbara D’Urso a #BallandoConLeStelle?

Milly le avrebbe proposto di essere concorrente in gara, mentre Barbara vorrebbe entrare nella giuria di Ballando. Al momento si va verso un punto d’incontro, con l’ex conduttrice Mediaset come ballerina per una notte. (Da @davidemaggio) pic.twitter.com/AbLDoNpB8a — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 3, 2024

Non si sa di preciso se dopo aver detto addio a Mediaset, la nota conduttrice possa mettere radici in Rai. Non si sa se soprattutto approderà a meno a Ballando con le stelle con Milly Carlucci. Per il momento è tutto in forse e quindi non ci resta altro da fare che aspettare conferme in merito.