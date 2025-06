Barbara D’Urso, dietro al suo ritorno in TV c’è lo zampino del Governo: “La vuole in RAI” | L’indiscrezione bomba

Barbara D’Urso farà presto il suo ritorno in televisione? E questa volta in Rai? Il Governo avrebbe infatti deciso di aiutarla…

Dopo il suo ritiro forzato da Mediaset, Barbara D’Urso ha vissuto un lungo periodo di difficoltà, in cui non è riuscita a trovare un proprio spazio televisivo. Eppure, proprio in queste ore, potrebbero essere in arrivo delle notizie assai interessanti per la conduttrice.

L’ex regina dei caffeucci, infatti, potrebbe fare il suo ritorno sulla Rai, e questa volta ci sarebbe proprio lo zampino del Governo. Ma ecco perché.

Negli ultimi anni, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di compiere una serie di tagli in Mediaset, e tra questi ci ha rimesso anche la povera Barbara D’Urso. Nonostante la conduttrice avesse collaborato con l’azienda per moltissimo tempo, la sua storica trasmissione Pomeriggio Cinque è stata poi affidata a Myrta Merlino. Inutile dire che la donna non prese bene questo ‘tradimento’ e purtroppo, ancora oggi, non è riuscita a trovare una svolta per la sua carriera.

In queste ore, però, voci di corridoio parlerebbero di un suo presunto ritorno sul piccolo schermo. Ma ecco di cosa si tratta.

Quale sarà il futuro di Barbara D’Urso

Stando a quanto riportato da FanPage.it, la possibilità di vedere un nuovo programma su Rai 1 di Barbara D’Urso, per quanto la prospettiva abbia galvanizzato i fan, è sempre più difficile. Secondo AdnKronos, infatti, ci sarebbero una serie di ‘ostacoli insormontabili’ che stanno ritardando il ritorno della conduttrice in televisione. Se prima si credeva infatti di poterla rivedere in TV verso la fine di giugno 2025, la data sembra essere slittata nella stagione 2025/2026. L’idea era quella di permetterle di condurre uno spazio infrasettimanale che andasse in onda il pomeriggio, ma purtroppo si tratterebbe ancora di un sogno molto lontano.

Tuttavia, sembrerebbe che un membro del nostro Governo si stia smuovendo per aggiustare le cose.

L’aiuto che starebbe dando Matteo Salvini

Come spiegato da AdnKronos, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini sostiene la causa di Barbara D’Urso: “Pareva condannata al limbo dei filtri Instagram. Finché non è arrivato un amico geniale: Matteo Salvini, appunto… Lui la vuole la D’Urso in Rai”. Nonostante si tratti ancora di un’indiscrezione, i fan della conduttrice sono immediatamente impazziti di gioia, ed hanno cominciato a mandarle centinaia e centinaia di messaggi d’amore sui social.

Non ci resta quindi che scoprire se Barbara D’Urso riuscirà ad ottenere la sua rivincita televisiva tornando in Rai. E come direbbe il detto: chi vivrà vedrà!