Barbara D’Urso di nuovo ‘mamma’, l’annuncio della conduttrice fa impazzire i fan: “È la mia terza figlia” | Ormai il pancione si vede benissimo

Barbara D’Urso, fiocco rosa in arrivo. Il pancino ormai si vede benissimo e non poteva di certo continuare a nasconderlo.

Non ha bisogno di presentazioni Barbara D’Urso, il cui innato talento per la conduzione le ha permesso di prendere parte a numerosi format e show nel corso della sua carriera, principalmente in casa Mediaset. Sappiamo tutti, poi, com’è finita tra la conduttrice e il Biscione, ma sicuramente il suo contributo all’emittente ha fatto un’epoca.

Dopo aver fatto le valigie dal suo noto programma pomeridiano Pomeriggio 5, in molti si aspettavano un suo grande ritorno in altre emittenti televisive, ma così purtroppo non è stato.

Dopo la sua intervista rilasciata all’amica Mara Venier a Domenica In, di Barbarella nessuno ha più saputo nulla, e nonostante i vari rumors che sono impazzati di settimana in settimana, pare che, almeno per il momento, nessun palinsesto ospiterà un suo nuovo programma.

Eppure, a prescindere da questo stand-by lavorativo, grandi notizie sono giunte in casa D’Urso, e quell’annuncio ha riempito di gioia il cuore della conduttrice: adesso il pancino si vede benissimo.

Il ritorno di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, come dicevamo, almeno per adesso non ha ancora trovato un’emittente pronta a ospitare il suo genio nella conduzione. I suoi fan però saranno felici di sapere che, almeno per una sera, potranno beneficiare della compagnia della conduttrice: dopo tanto tempo, la rivedranno di nuovo sul piccolo schermo.

Infatti, il 5 ottobre Carmelita sarà ospite di Milly Carlucci nel suo Ballando con le stelle in veste di ballerina per una notte. Come rivelano da Dagospia, il cachet di Carmelita per quella sera sarà di: “70 mila euro. Sì, avete capito bene. Una cifra altissima, cachet che a Viale Mazzini non girano da tempo”.

Barbara d’Urso nonna per la seconda volta pic.twitter.com/m6BKaxZ2SV — disagiotv (@disagio_tv) September 30, 2024

Barbarella: nonna bis

Oltre alla gioia di Barbara D’Urso di tornare in televisione, seppur con un evento limitato e soltanto per una sera, Carmelita ha anche un altro motivo per essere su di giri. In maniera del tutto inaspettata, sua nuora, che Barbara definisce “la mia terza figlia”, ha rivelato di essere incinta della sua seconda figlia. D’altronde, quel pancino, come ha rivelato lei stessa, non poteva più essere nascosto. Dunque, doppia gioia per Barbarella nazionale: oltre a percepire la nuora come una figlia acquisita, a breve potrà coccolare e riempire di attenzioni una nuova nipotina!

Ricordiamo infatti che Giulia, moglie di Giammarco Berardi è già mamma di Matilde, la prima nipotina della conduttrice, per la quale essa prova un amore smisurato. Adesso il cuore della nonna, potrà dividersi in due, per diventare una delle nonne bis più cool di sempre.