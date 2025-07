Barbara D’Urso, addio al nuovo inizio in RAI: “Cinica, si finge una del popolo” | Frecce e arco sui caffeucci dalla diva di Ballando

In queste ore, la mitica Barbara D’Urso è finita nuovamente al centro dell’attenzione. Il motivo? Niente nuovo inizio in Rai.

Barbara D’Urso non appare in televisione in pianta stabile da parecchio tempo e, possiamo ammetterlo, manca un po’ a tutti quanti. La decisione presa dai vertici Mediaset di ‘cacciarla’ via, infatti, sembra aver messo a repentaglio la sua carriera come conduttrice. Proprio in queste ore, qualcuno è tornato a parlare della questione e sembrerebbe che per la donna non ci sia alcun lieto fine in programma.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e quali sono state le forti dichiarazioni rilasciate nei suoi confronti.

La mitica Barbara D’Urso per anni ci ha accompagnato con la sue trasmissioni su Canale 5. Con la sua incredibile esperienza e il suo talento, la conduttrice riusciva ad ottenere numeri interessanti di ascolto e share. Ciò nonostante, l’AD Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha preferito salutarla gentilmente e proporre nuovi volti al suo posto. La cosa fece soffrire moltissimo la donna e, ancora oggi, sta facendo fatica a ritagliarsi uno spazio nel palinsesto televisivo italiano.

In queste ore, anche Fabrizio Corona ha deciso di parlare della questione D’Urso-Mediaset all’interno del suo format Falsissimo.

Fabrizio Corona e la sua presa di posizione

Durante l’ultimo episodio della sua versione sarcastica di Verissimo, Corona ha deciso di difendere Barbara D’Urso a spada tratta, condannando il trattamento riservatole da Mediaset. A detta del paparazzo, infatti, sarebbe stato vergognoso decidere di cacciare via la conduttrice per il suo stile trash, continuando però a mandare in onda reality show come il Grande Fratello o Temptation Island. Inoltre, a detta dell’uomo, Barbara avrebbe “dato da mangiare” all’azienda per anni e anni, visti i suoi incredibili numeri di ascolto e share.

Subito dopo le sue forti dichiarazioni di Corona, anche Selvaggia Lucarelli ha deciso di dire la sua sulla conduttrice.

La frecciatina di Selvaggia a Barbara D’Urso

In un lungo post pubblicato su Facebook, la Lucarelli ha spiegato quali sarebbero, secondo lei, i motivi per cui Barbara D’Urso è stata scartata da Mediaset. “Del resto, la sua tv era quella in cui lei creava dinamiche spesso mortificanti per ospiti o spettatori, e poi: ‘io mi dissocio’…”, ha spiegato la giornalista, per aggiungere poi: “Barbara D’Urso è sempre stata questo: cinica… Sapeva anche fingersi abilmente una del popolo (‘saluto le donne che stirano’) mentre acquisiva sempre più potere”.

Insomma, una dura riflessione che conferma come – se approderà in Rai – Barbara troverà già una formidabile antagonista ad attenderla… e addio all’ipotesi di un fresh start!