Ballando con le Stelle, nuova bomba sulla coppia del programma: “Entriamo in un ménage a trois” | Da adesso cambia tutto

Caos a Ballando con le Stelle, in quanto la coppia subirà una rivoluzione: non saranno più in due ma in tre, e il pubblico è rimasto senza parole.

Ballando con le Stelle sta macinando ascolti positivi come sempre, per questo motivo a viale Mazzini di perdere lo show e Milly Carlucci non ci pensano proprio. Il bello di questo programma è quello di generare sempre lo stesso sentimento anche nel grande pubblico.

Adesso sono diversi anni che Milly e la sua équipe vanno in scena, eppure i fan li aspettano edizione dopo edizione sempre con il medesimo affetto. A parte le varie bagarre con la giuria, quello che realmente appassiona è vedere i Vip impegnarsi tanto per raggiungere risultati brillanti in pista.

Non è sicuramente facile per i maestri di ballo mettere in scena coreografie di alto livello con persone comunque non del settore, eppure la loro bravura è anche in questo. E anche Milly lo sa che sui suoi collaboratori può sempre contare.

Per questo non stupisce il fatto che la Carlucci abbia trovato una soluzione anche in questo particolare contesto. Una delle “coppie bomba” del programma da oggi si allarga…

Una notizia che sta facendo tremare il pubblico

Ogni coppia di Ballando con le Stelle sta attualmente tenendo con il fiato sospeso i fan. Tra le protagoniste indiscusse di questa stagione c’è ovviamente lei, l’ex signora Bonolis, parliamo di Sonia Bruganelli. L’opinionista non ha vissuto momenti facili nello show ballerino di Milly Carlucci, tra infortuni e botta e risposta pungenti con Selvaggia Lucarelli. Per questo in molti le hanno chiesto sui social se realmente i rumors di un suo possibile abbandono fossero veri o meno.

In una diretta social, la Bruganelli ha fatto sapere di non aver intenzione di ritirarsi, ma di voler proseguire con il suo partner di avventura Carlo Aloia e affrontare a testa alta lo spareggio che li attende sabato. Loro ci proveranno ovviamente, ma saranno i numeri “a parlare”.

Il problem solving di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Un altro episodio sta facendo preoccupare il grande pubblico, in quanto, dopo aver visto Anastasia Kuzmina infortunata, gli spettatori hanno subito pensato al peggio. Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la ballerina è caduta mentre ballava insieme a Francesco Paolantoni. Anastasia non potrà appoggiare il piede, come ha rivelato: “Innanzitutto si deve sgonfiare, e l’edema deve riassorbirsi. Per fortuna, non si è rotto niente”.

Per poter far allenare comunque Francesco, Milly Carlucci e il suo staff hanno pensato a un piano rivoluzionario: “Sarà una sala prove a tre. Quindi ci sarà Anastasia a guidare le danze, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Adesso entriamo in un ménage à trois, una cosa veramente strana, direi spettacolare…”, ha rivelato la conduttrice. Non ci resta quindi che attendere la prossima puntata dello show per capire come finirà questo esperimento!