Ballando con le Stelle, crisi di coppia dietro le quinte del talent: “Ha rischiato di diventare ex” | L’ha confessato solo ora

Ballando con le Stelle e l’assurdo retroscena sulla coppia emerso proprio in queste ore. Da fidanzato ad ex in un batter d’occhio!

In queste ore, il programma Ballando con le Stelle è finito al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Una rivelazione scoppiettante sulla coppia che, in passato, rischiò di mandare l’intero rapporto in frantumi proprio all’interno dello show.

Inutile dire che i fan della trasmissione non si sarebbero mai potuti immaginare un retroscena simile. Ma ecco cosa accadde in quegli anni.

Ballando con le Stelle è una delle trasmissioni più seguite e amate dagli italiani. Da diversi anni a questa parte ci tiene compagnia, e dal programma sono passate decine e decine di celebrità. Ognuna di esse si è sfidata a suon di samba, rumba, salsa e molto altro ancora, divertendo il pubblico da casa. Tra i giurati di Ballando, invece, ad aver fatto chiacchierare moltissimo di sé è sempre stata Selvaggia Lucarelli.

La giornalista non ha mai avuto alcun pelo sulla lingua, e durante una sua recente intervista ha deciso di rilasciare una chicca veramente interessante!

I segreti di Selvaggia Lucarelli

La donna è ormai una giudice di Ballando con le Stelle da ben 20 anni e Milly Carlucci ha sempre richiesto regolarmente la sua presenza. Che sia stata proprio la sua schiettezza a farla amare così tanto dalla conduttrice? Durante una sua recente intervista per SuperGuidaTv, la donna ha deciso di ripercorre i momenti clou vissuti all’interno del programma, parlando anche dei diversi concorrenti che l’hanno stupita per le loro capacità o per la loro simpatia. Tra questi, Selvaggia ha voluto ricordare Bianca Guaccero, ma anche Gabriel Garko, Emanuele Filiberto e Salvo Sottile, il quale, a detta della giornalista era completamente ‘negato’.

Ad un certo punto dell’intervista, la Lucarelli ha poi svelato un retroscena inaspettato.

Il suo fidanzato del tempo che stava per diventare un ex

In molti sapranno alla perfezione di come Selvaggia sia fidanzata per diverso tempo fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, cuoco ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, con il quale, peraltro, dovrebbe convolare a nozze tra qualche mese. A tal proposito, mentre la giornalista stava parlando di Iva Zanicchi come ballerina, le è riaffiorato un ricordo: “Era un’edizione per me un po’ cupa, nel senso che era la stessa edizione in cui c’era anche il mio ex fidanzato… quindi, ex ballerino… ogni volta lo dico, è un lapsus che torna sempre! L’inconscio mi sta dicendo qualcosa? No, perché forse in quell’edizione ha rischiato di diventare un ex fidanzato”.

In effetti, la presenza di Biagiarelli all’interno del programma ha suscitato numerose critiche e frecciatine all’indirizzo di entrambi, e l’opinionista deve aver accolto con sollievo la fine di quell’esperienza. È proprio vero: talvolta, amore e lavoro devono necessariamente essere sigillati in compartimenti stagni!