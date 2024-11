Ballando con le Stelle, cala il gelo dopo la rispostaccia a Carolyn Smith: “Fai il tuo lavoro!” | Pubblico in rivolta totale

Ballando con le Stelle e l’assurda frase contro Carolyn Smith. La rispostaccia ha gelato tutto il pubblico in studio.

Ballando con le Stelle è sicuramente una delle trasmissioni più seguite e apprezzate dal pubblico italiano. In queste ore, tuttavia, è divenuta virale la discussione avvenuta proprio durante la trasmissione.

Carolyn Smith è stata duramente attaccata e la rispostaccia non è certamente passata inosservata al pubblico in studio.

Durante le puntate di Ballando con le Stelle, oltre ad esibirsi diversi personaggi dello spettacolo, avvengono spesso discussioni accese tra i concorrenti e i vari giudici. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, non ha sicuramente alcun pelo sulla lingua e non si perita mai a dire quello che pensa. Tuttavia, proprio durante l’ultima puntata, ad essere stata attaccata questa volta è Carolyn Smith.

La scena ha gelato tutto il pubblico in studio e, inutile dirlo, il mondo dei social si è poi scatenato. Ma ecco cosa è accaduto durante la diretta.

L’accesa discussione avvenuta durante la puntata

Quest’anno i concorrenti che si sfidano a suon di bachata, salsa, rumba e molto altro ancora sono più scatenati che mai. Lo abbiamo visto ad esempio con la mitica Barbara D’Urso e la successiva accesa discussione con Selvaggia Lucarelli, oppure il battibecco della giurata con Sonia Bruganelli. Insomma, durante Ballando con le Stelle è normale vedere volare qualche zero e qualche rispostaccia di troppo. Tuttavia, ad aver perso il senno questa volta, è stato proprio Simone Di Pasquale, commentatore della trasmissione. La motivazione? L’esibizione di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina… e il commento successivo di Carolyn Smith!

A detta di Simone, alcune volte i giudici sono stati decisamente parziali, e non hanno votato in maniera equa le esibizioni.

Carolyn messa a tacere da Simone Di Pasquale

Per provare a difendersi da questa accusa, Carolyn ha cominciato il suo giudizio post esibizione con: “Quando si riferisce alla giuria deve fare nome e cognome, non siamo tutti uguali”. Tuttavia, anziché ricredersi, Simone ha continuato ad attaccare la donna dicendole: “Fai il tuo lavoro, vai!” Inutile dire che questa risposta ha immediatamente gelato il pubblico in studio, compreso Guillermo Mariotto, che ha esclamato: “Che maleducazione..”. Carolyn stessa, rimasta a bocca aperta, ha poi aggiunto: “Non ti permetto di mancarmi di rispetto!”.

Per fortuna però, in seguito, Simone ha chiesto pubblicamente scusa a Carolyn Smith, spiegandole di essere un tipo ‘sanguigno’ e abbastanza impulsivo.