Aurora Ramazzotti travolta da un’altra accusa infamante: “Ostenta i suoi privilegi” | Le immagini del suo nuovo appartamento fanno scalpore

Aurora Ramazzotti e l’ennesima ondata d’odio ricevuta in queste ore. Qualcuno l’ha accusata di voler ostentare le sue ricchezze.

Nonostante Aurora Ramazzotti sia un personaggio particolarmente amato dello spettacolo, la ragazza in queste ore ha ricevuto l’ennesima accusa infamante. La motivazione? Le immagini del suo nuovo appartamento.

Sui social si è alzato un incredibile polverone e qualcuno ha deciso di prendere le sue difese.

Essere dei figli d’arte, spesso e volentieri, può essere motivo di scetticismo e antipatia da parte del popolo del web. Aurora Ramazzotti, ad esempio, ha spesso ricevuto commenti negativi, pur non facendo niente di sbagliato.

In queste ore si è appunto alzato l’ennesimo polverone nei suoi riguardi e le offese volate sono state a dir poco gratuite. Ma ecco cosa è accaduto.

La storia dell’appartamento di Aurora Ramazzotti

La ragazza ha condiviso in queste ore sui social la sua esperienza con i diversi traslochi vissuti in questi ultimi anni. Nel video ha spiegato di come, due anni fa, decise di andare ad abitare in una casa ma di come, poco dopo, scoprì di essere incinta del piccolo Cesare. Fu dunque costretta a trasferirsi altrove, in cerca di una casa più spaziosa. Dopo una serie di buchi nell’acqua, Aurora e Goffredo (il suo compagno) hanno deciso di acquistare la loro casa dei sogni e di ristrutturarla da zero.

Attraverso la sua solita ironia, la Ramazzotti ha voluto condividere questa serie di sventure, finite poi nel migliore dei modi, con i propri fan.

Ma con il problema del caro affitti e del prezzo delle case, com’è che Aurora Ramazzotti ha pensato che pubblicare un reel del genere dove ostenta i suoi privilegi fosse una buona idea? #influcirco pic.twitter.com/YWGlTd8nLW — bearbops 🌰 (@bearbops) October 16, 2024

La reazione degli utenti sui social

Nonostante Aurora non avesse condiviso nulla di sbagliato, qualcuno ha voluto comunque vederci del marcio: “Ma con il problema del caro affitti e del prezzo delle case, com’è che Aurora Ramazzotti ha pensato che pubblicare un reel del genere dove ostenta i suoi privilegi fosse una buona idea?” Il web si è però spaccato in due e una buona fetta di utenti ha deciso comunque di prendere le parti della ragazza: “Allora censuriamo qualsiasi cosa, perché c’è sempre chi sta peggio. Evitiamo di fare i bigotti, dai”. Qualcun altro ha poi aggiunto: “L’invidia non vi farà diventare ricchi, solo vivere male”.

E tu invece da che parte stai? Credi che Aurora abbia davvero voluto ostentare la sua ricchezza, o semplicemente condividere questo bel momento con i suoi followers?