Aurora Ramazzotti sotterrata pubblicamente, la frecciatina dell’influencer arriva dritta al bersaglio | Luna di miele finita, ora è proprio guerra fredda

La luna di miele di Aurora Ramazzi è finita, dopo le dichiarazioni raggelanti del noto influencer. Da adesso è guerra fredda.

Aurora Ramazzotti è un personaggio dello spettacolo amato e seguito da moltissime persone. La ragazza ha colpito gli italiani per la sua simpatia e spontaneità. Da quando è diventata mamma del piccolo Cesare condivide spesso dei consigli e dei momenti assieme a lui. In queste ore, però, il suo nome è sbucato più e più volte sui social a causa della dichiarazione di un noto influencer.

Sembrerebbe che tra i due la luna di miele sia già finita da un pezzo, e che adesso sia giunto il momento della guerra fredda.

Aurora Ramazzotti è una ragazza con un carattere ben definito e, nel corso degli anni, ha sempre dimostrato di non aver paura di dire come la pensa. Proprio per questo è particolarmente amata sui social e, di tanto in tanto, apre dei box di domande per dare consigli ai propri fan. Diventata da poco madre di Cesare, Aurora ha sempre raccontato di come la sua vita sia cambiata radicalmente.

Qualcuno ha però notato l’allontanamento da un suo stretto e storico amico: Tommaso Zorzi.

Il litigio tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi

Ma perché i fan hanno iniziato a sostenere che Aurora e Tommaso si fossero allontanati? Durante una passata intervista per Fanpage.it, la ragazza doveva rispondere alla domande più cercate su Google con il suo nome. Una di queste riguardava proprio la sua amicizia con l’ex gieffino: “Si può avere l’aiuto del pubblico?”, aveva risposto lei sarcasticamente, e gettando platealmente la scheda alla proprie spalle.

Un gesto che non era certamente passato inosservato, e che ha poi trovato conferma da Tommaso in queste ore sui social.

La frecciatina dell’influencer

Dopo mesi e mesi di silenzio, Tommaso in questi giorni ha chiarito la situazione con la Ramazzotti sui social. Dopo aver pubblicato un box di domande su Instagram, qualcuno gli ha chiesto: “Aurora ti ha lanciato frecciatine per mesi, sia qui che su Tik Tok e non hai mai risposto, perché?” La risposta di Zorzi ha lasciato gli italiani senza parole: “Perché ho molto rispetto dei miei rapporti presenti e passati e non piace gettarli in pasto ai social. Non l’ho mai fatto, nemmeno con i miei ex fidanzati. Non posso dire lo stesso per le controparti”.

Insomma, di una cosa siamo certi: Aurora sembra essere molto arrabbiata con Tommaso, anche se la motivazione non è stata ben chiarita.