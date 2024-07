Aurora Ramazzotti massacrata dopo la gita all’Ikea: “Tu bruttina, e tuo marito…” | Scatta la replica da applausi

In queste ore Aurora Ramazzotti è stata massacrata da un hater dopo la sua gita all’Ikea. Le parole sono state pesantissime.

La conduttrice Aurora Ramazzotti è sicuramente un volto molto amato e seguito dagli utenti sulle varie piattaforme social. La ragazza, proprio in queste ore, ha deciso di sfogarsi con i propri followers in merito a un incidente diplomatico che le è accaduto proprio in rete. Un hater l’ha infatti massacrata dopo la sua gita all’Ikea e le parole che le ha rivolto hanno lasciato tutti senza parole. Ecco però che cosa è accaduto.

Aurora Ramazzotti è la figlia di Michele Hunziker e Eros Ramazzotti. Si tratta di un volto particolarmente conosciuto e amato nello spettacolo, anche per la sua spiccata simpatia.

La ragazza ama infatti parlare sui social con i suoi followers come se fosse una sorta di “ragazza della porta accanto”, e con la sua spontaneità è entrata nel cuore delle persone. Nonostante ciò, proprio in queste ore, la conduttrice è stata vittima di un durissimo e grave attacco. Si trovava all’Ikea, quando ha fatto uno spiacevole incontro con un suo hater e, soltanto in seguito, quest’ultimo ha deciso di attaccarla sul proprio profilo Instagram.

Ma ecco nello specifico che cosa è accaduto e perché non si sta parlando d’altro in queste ore.

L’attacco ingiustificato ad Aurora Ramazzotti

La giovane si trovava all’Ikea assieme al suo fidanzato Goffredo Cerza e al loro bambino Cesare, quando senza saperlo si è imbattuta in un suo hater. Qualche ora dopo, scrollando tra i DM, Aurora ha notato un messaggio con su scritto: “Ti ho vista all’Ikea stamattina. Tu bruttina ma già sai. Tuo marito boh, accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male male un po’ tutto. Addio”.

Delle parole pesantissime e gratuite che la Ramazzotti ha deciso poi di condividere sui social per effettuare una replica pubblica.

La risposta da applausi

Nonostante la gravità delle parole, Aurora ha deciso comunque di rispondere con ironia e sarcasmo. Sono state infatti queste le sue parole: “A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazioni. Invece vanno all’Ikea. Sono tra noi, amici!” Inutile dire che la sua risposta ha sicuramente messo al suo posto l’hater e riportato il sereno, nonostante la tematica in realtà sia molto seria e potenzialmente tossica.

Tutti i followers della conduttrice le hanno mandato un abbraccio a distanza e si sono dissociati dalle critiche insensate dell’utente. Chapeau, Aurora!