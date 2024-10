Attimi di terrore per Drusilla Foer: “Stavo per lasciarci le penne” | Dopo la lunga assenza arriva la drammatica confessione

Il racconto drammatico di Drusilla Foer ha lasciato tutti senza parole, in quanto, dopo la sua lunga assenza, finalmente ha raccontato la verità. Ha vissuto attimi veramente di paura.

Drusilla Foer è un’attrice e conduttrice che fin dal suo esordio è riuscita a entrare immediatamente nel cuore dei suoi fan, merito anche del suo alter ego Gianluca Gori (attore, regista e conduttore), del quale ovviamente non parla molto, essendo lei una nobildonna di tutto rispetto, alla quale piace stare al centro dell’attenzione.

Gianluca, grazie alla “sua” Drusilla ha ottenuto molta fama e successo, in quanto il suo personaggio di punta, dopo essere stata presentat nel 2011 su YouTube, non è più sparito dal piccolo schermo. Abbiamo visto Drusilla in diverse parti, anche in veste di attrice e conduttrice, per non parlare della sua presenza sui social.

La Foer ha partecipato a diversi spettacoli televisivi, tra cui il Festival di Sanremo, in veste di co-conduttrice con Amadeus nel 2022. Inoltre è apparsa anche a teatro, e si diletta anche nel ruolo di scrittrice. Insomma, un vero portento della natura.

Per questo motivo non stupisce il fatto che i fan si siano preoccupati quando hanno iniziato a non vedere più Drusilla per diverso tempo in televisione. Dopo tanto ecco arrivare la sua confessione, che ha lasciato tutti senza parole.

La vita di Drusilla Foer

Per chi non la conoscesse, Drusilla Foer, in base alla biografia inventata che Giancluca Gori ha scritto per lei, sarebbe nata in un periodo imprecisato da una famiglia ricca di Siena, con la quale avrebbe poi vissuto la sua infanzia a Cuba. Per via del lavoro del padre, la ricca signora progressista avrebbe viaggiato in diversi Stati, fino al matrimonio, in seconde nozze con l’immaginario industriale belga Hervé Foer.

Dopo la sua morte, la signora Foer (cognome da nubile, Gori), torna a vivere a Firenze in Italia, con la sua inseparabile domestica Ornella, della quale non potrebbe fare a meno.

La malattia di Gianluca Gori

Dopo diverso tempo da quando Drusilla Foer e il suo alter ego Gianluca Gori sono spariti dalla tv, finalmente qualche giorno fa, ospite a Domenica In, la donna ha raccontato cosa l’è successo veramente. Ecco quali sono state le sue parole: “Stavo per lasciarci le penne, anzi forse le piume: fa più Folies Bergère“, in merito alla polmonite e all’ascesso che l’ha ha colpita.

Sono stati mesi terribili per Drusilla, ma fortunatamente oggi sta meglio, ed è pronta a riguadagnare le luci della ribalta. Che dire, fortunatamente la nostra cara Drusilla è tornata più carica che mai, e non vediamo l’ora di rivederla discutere con Ornella.