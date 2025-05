Antonella Mosetti, dopo il ritiro tutta la verità sui festini in Honduras: “Potrebbero essere miei figli!” | Non le ha mandate a dire

Antonella Mosetti, dopo quelle voci dei festini in Honduras ha rilasciato la sua verità in merito.

Per Antonella Mosetti, l’esperienza all’Isola dei Famosi si è già conclusa dopo poche settimane, in quanto l’ormai ex naufraga ha deciso di ritirarsi, diventando così la sesta ad aver detto addio in poco tempo al reality di Veronica Gentili.

La Mosetti aveva già mostrato segni di malessere per via della recente scomparsa del padre, ed è per questo che durante la sua esperienza al reality aveva dichiarato: “Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality, non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami”.

Dopo questa sua decisione, la mamma di Asia Nuccetelli è stata travolta dalle critiche sui social per diversi motivi: si è passati dal suo addio all’Honduras, alle sue recenti pubblicazioni su Instagram.

Per questo motivo, la showgirl ha deciso di rispondere alle accuse lette, rilasciando la sua verità in merito a questo capitolo della sua vita. Ecco che cos’ha dichiarato.

Il caso scoppiato dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi

Dopo aver manifestato in più di un’occasione il suo malessere, Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi e, in attesa del ritorno in Italia, lei e gli altri due ex naufraghi Nunzio e Spadino sono stati ospiti del resort dell’isola. In quel frangente, come letto su biccy.it: “Sono rimasti nel resort della produzione dove se la stanno… spassando“.

Sono stati i post social pubblicati dai profili dei tre ex naufraghi a dividere l’opinione pubblica, in quanto molti non li hanno trovato rispettosi verso chi nel reality c’è rimasto, rispettando il contratto firmato e lo spirito selvaggio del gioco. Ovviamente, ognuno ha manifestato il proprio pensiero a questo proposito, persino la Mosetti, la quale ha voluto rilasciare la sua verità in merito.

Le parole di Antonella Mosetti alle critiche ricevute

Antonella Mosetti ha voluto riferire la sua verità in merito alle voci sui presunti festini in Honduras. Sono state appunto quelle foto social di lei e gli altri naufraghi dopo l’addio all’Isola dei Famosi ad accendere la polemica.

A tal proposito la Mosetti, come leggiamo su biccy.it, ha dichiarato: “Ho pubblicato una storia con una sigaretta in bocca, ma questo non significa che io mi stia divertendo. Sono stata tirata in ballo insieme a due ragazzi che potrebbero essere miei figli e questo mi dispiace molto…”, proseguendo: “Purtroppo, i giornalisti sanno spesso essere poco corretti. Imparerò a usare meglio Instagram, così magari eviterò di dare spunto a certi articoli fuori luogo…”. Questa bagarre sarà finita qui?