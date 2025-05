Antonella Fiordelisi sgancia la bomba contro la rivale: “È una disperata” | La bordata social tra primedonne

Ecco che cosa ha rivelato Antonella Fiordelisi sulla sua rivale che ha fatto chiacchierare le rete.

Antonella Fiordelisi è una modella e nota influencer molto seguita, e infatti vanta un seguito molto elevato: più di un milione di followers. Oltre ai vari post social che i fan sorvegliano fedelmente fin dai suoi esordi in veste di spadaccina professionista, la sua presenza al Grande Fratello Vip ha permesso al grande pubblico di conoscerla ulteriormente.

I fan hanno infatti seguito con attenzione la sua storia con Edoardo Donnamaria, anche se poi la liaison è deragliata dopo l’uscita dalla Casa più spiata di sempre. Da quel momento, i followers hanno seguito con attenzione persino maggiore la sua vita sentimentale.

Da quello che leggiamo in rete, Antonella è nuovamente impegnata, ed è apparsa felice e radiosa sui social. A Novella 2000 aveva infatti rivelato: “Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico…”.

Adesso che i due non si nascondono più, ma l’indiscrezione emersa dalla stessa influencer ha lasciato tutti senza parole. Ecco che cosa ha rivelato in merito a quella rivale in amore che avrebbe provato a ostacolarla.

Il nuovo amore di Antonella Fiordelisi

Prima di rivelarvi le parole di Antonella Fiordelisi in merito alla presunta rivale in amore, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro, parlando di quello che a tutti gli effetti è stato definito come il suo fidanzato. Come leggiamo dalla gazzetta.it, il nome di Giulio Fratini è stato reso noto durante il compleanno della nota modella, la quale è volata alle Maldive insieme al suo boyfriend per festeggiare i suoi 27 anni. Ed è proprio qui che Antonella e Giulio avrebbero ufficializzato la loro storia d’amore, postando una foto di coppia in cui posavano immersi in acqua, mentre abbracciati si mostravano più felici che mai.

Fratini, classe 1992, è un nome già conosciuto nel mondo del gossip, visto che è stato l’ex di diverse vip, tra cui Roberta Morise, Elisabetta Gregoraci e Raffaella Fico, come leggiamo su gossipetv.com. Tra lui e la Fiordelisi è scoppiato l’amore (pare) già da qualche mese, come anticipato da Antonella a Novella 2000: “Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone. Anche se in realtà non ci stiamo nascondendo: usciamo, andiamo a cena…”.

La rivale in amore della Fiordelisi

Come leggiamo da gossipetv.com, Antonella si trova in questi giorni insieme a Giulietta Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, sul lago di Garda e qui, tra un post e l’altro, le due influencer hanno realizzato un video con la scritta: “Un applauso a noi per tutta la beneficenza che abbiamo fatto prima di incontrare i nostri fidanzati”.

Ma non è questo il post social che ha fatto incuriosire la rete, quanto quello pubblicato in serata da Antonella, la quale ha dichiarato: “Un applauso a me per aver fatto impazzire (Senza fare nulla) una disperata che fino a poco fa ha cercato in tutti i modi di farmi lasciare con il mio fidanzato“. Ovviamente la rete si stia chiedendo a chi sia diretta questa stoccata social. Per il momento, nessuno ha idea di chi possa essere questa rivale della Fiordelisi, ma pare che a breve lo scopriremo, visto che Alessandro Rosica, secondo quanto letto sul sito di gossip, avrebbe promesso di rivelare presto il nome di questa misteriosa donna. Che dire: stay tuned!