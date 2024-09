Antonella Elia scatenata, volano stracci davanti alle telecamere: “Ma non dire bugie, mi prendi in giro?” | Sono giunte proprio ai ferri corti

Volano stracci in diretta tra Antonella Elia e la sua interlocutrice, scatta il putiferio e nemmeno il conduttore si aspettava una reazione del genere. Cosa starà succedendo tra loro due?

Antonella Elia è uno dei volti più noti e amati del panorama della televisione italiana, in quanto sono molti coloro che la ricordano con piacere fin dai tempi di Non è la Rai. Oltre a questo grande show, l’abbiamo vista in programmi iconici, come La Corrida e La ruota della fortuna, al fianco di due intramontabili e indimenticabili fuoriclasse della conduzione, cioè rispettivamente Corrado e Mike Bongiorno.

Da quel giorno di cose ne sono successe nella vita di Antonella, l’unica cosa rimasta uguale è il suo caschetto biondo alla Raffaella Carrà, il suo marchio di fabbrica inimitabile. Nel corso di questi anni, la nota conduttrice, attrice e showgirl non ha mai abbandonato il mondo televisivo, facendo la spola tra un’emittente e l’altra.

Per non parlare dei suoi diversi ruoli teatrali. Insomma, la Elia ha saputo approfondire e coltivare le sue qualità artistiche. Da sempre le hanno affibbiato il ruolo della “bionda svampita”, anche se la conduttrice è riuscita ad abbattere questo sciocco stereotipo dimostrando invece la sua bravura e il suo talento. E, soprattutto, il suo caratterino tutto pepe.

Di recente, infatti, il suo nome è sotto i riflettori per un botta e risposta avvenuto in diretta, e che ha lasciato tutti quanti senza parole. Sono volati stracci con la famosissima conduttrice e showgirl.

Una diatriba che ha origini profonde

Non è la prima volta che Antonella Elia discute con il personaggio in questione davanti alle telecamere, in quanto pare essersi creato da anni un rapporto di amore e odio tra le due. Abbiamo visto diverse bagarre ai tempi in cui entrambe hanno partecipato al Grande Fratello Vip: anche lì sono volate scintille.

Sembrava che l’animosità si fosse un po’ placata, ma da quello che è successo qualche giorno fa, pare proprioche le acque tra le due siano ancora agitate. Eccome, se sono agitate…

Adriana Volpe e Antonella Elia discutono in diretta a Bella Ma’ ✈️ #bellama pic.twitter.com/YDglLUaV66 — trashtvstellare (@tvstellare) September 23, 2024

Antonella Elia vs Adriana Volpe

Durante una recente puntata di BellaMà, condotto da Pierluigi Diaco, il conduttore ha chiesto in diretta ad Adriana Volpe e Antonella Elia se i rumors che le vedrebbero in astio fossero veri o meno. A rispondere per prima è stata Adriana, la quale ha risposto al conduttore che loro due sono amiche, e che le voci non sono veritiere. Di tutt’altro avviso è stata Antonella, la quale ha replicato: “Amiche? Adesso non esagererei. Non ci vediamo mai, non andiamo a cena insieme, non ci sentiamo mai al telefono, ci mettiamo un like su Instagram ogni sei mesi. L’amicizia è un’altra cosa“.

La reazione della Volpe non è tardata ad arrivare, la quale ha controbattuto: “Siamo state a cena non so quante volte”, voce smentita dalla Elia, la quale ha incalzato: “Ma non dire bugie, non è vero. Dimmi dove siamo andate a cena nell’ultimo anno. Ma mi pigli in giro?“. A mettere fine a questo botta e risposta ci ha pensato uno scioccato Diaco, il quale non pensavo che la sua domanda avrebbe innescato tutto questo. Come andrà a finire tra le due? Bacetto e pace fatta?