Antonella Clerici travolta dai ricordi, lo scatto del passato la riporta al suo primo amore: “Sembra ieri…” | Non lo dimenticherà mai

Antonella Clerici è tornata con la mente indietro alla sua prima volta, è stato il suo primo amore e per quanto adesso la sua vita sia diversa, non lo dimenticherà mai.

È la regina dell’intrattenimento in casa Rai: stiamo parlando di Antonella Clerici, la cui grazia, simpatia, abilità e bellezza l’hanno portata a essere una delle conduttrici più amate di sempre. Con il suo È sempre mezzogiorno, tiene alto ogni giorno l’audience dell’emittente statale, in quanto nessuno dei suoi fan prende impegni durante l’ora di pranzo.

Prima che i food blogger e i programmi di cucina fossero così mainstream, una tra le prime persone che ebbe l’intuizione che questo argomento avrebbe appassionato il pubblico è stata proprio Antonellina, la quale con La prova del cuoco ha fatto bingo a tutti gli effetti.

La Clerici non è un asso soltanto in questo campo, ma anche con il talent The Voice e tutti i vari spin-off, i quali ogni anno fanno schizzare lo share alle stelle.

Chi la conosce, però, sa benissimo, per quanto la sua vita attuale sia praticamente idilliaca, che se Antonella deve fare un viaggio nel vialetto dei ricordi, con la mente tornerà sempre al suo primo amore. Avrà sempre un posto nel suo cuore, e lei non lo dimenticherà mai.

Antonella Clerici e la sua vita sentimentale

Antonella Clerici affronta sempre tutto con il sorriso, in quanto la sua vita è stata un susseguirsi di alti e bassi, tutti affrontati a testa alta dalla biondissima conduttrice. Antonellina non ha rivoluzionato la sua vita soltanto in campo lavorativo, ma anche in quello sentimentale.

Dopo due divorzi alle spalle, Antonella pensava di aver trovato il suo principe azzurro in Eddy Martens, con il quale ha regalato i natali a sua figlia, la dolcissima Maelle. Ma purtroppo, neanche con lui le cose sono filate lisce, e dopo aver messo la parola fine alla loro storia la Clerici ha finalmente incontrato quello che sembrerebbe essere la sua anima gemella, cioè Vittorio Garrone, con il quale convive da 9 anni e pare essere pronta a giurarsi amore eterno con la loro imminente “cerimonia delle promesse”. Ricordiamo infatti che la conduttrice ha sempre ribadito: “Non sarà un matrimonio, quello non mi porta bene“. Come darle torto…

Antonella non lo dimenticherà mai

Nonostante siano passati anni da quando Antonella Clerici approdò per la prima volta alla conduzione de La prova del cuoco, i fan ne portano il ricordo sempre nel cuore. Per questo non stupisce il fatto che un fan abbia riportato su X un articolo di giornale in cui spiccava una giovane Antonella pronta a iniziare quella che sarebbe stata la sua più grande avventura professionale. La conduttrice ha ripostato il medesimo contenuto, commentando emozionata: “Sembra ieri…“.

Nonostante adesso conduca È sempre mezzogiorno, il suo programma degli esordi non lo dimenticherà mai, in quanto La prova del cuoco resterà per sempre nel suo cuore. Il primo amore, anche quello professionale, non si scorda mai…