Antonella Clerici sfida la regina della TV: senza esclusione di colpi in prima serata | Mai visto un match così agguerrito

Antonella Clerici sarebbe pronta a sfidare la regina della TV, e sicuramente sarà uno “scontro” senza esclusioni di colpi in prima serata. Ecco con chi dovrà “battersi” a colpi di share.

Non importa se siete o meno suoi fan: Antonella Clerici non solo la conoscono tutti, ed è uno dei pilastri della Rai. Lo vediamo con i suoi storici programmi, i quali si sono rivelati – e si rivelano – sempre un successone.

È sempre mezzogiorno e le varie versioni di The Voice piacciono al grande pubblico, il quale non si perde neanche una puntata: Antonella, con la sua simpatia e quella sensazione “di casa” che emana, attira gli spettatori come i topi con il Pifferaio Magico.

Un po’ come fa anche con i suoi followers, i quali la seguono in tutti i suoi post, soprattutto in quelli in cui mostra la sua Casa nel Bosco, la sua famiglia e i suoi amati cagnoni che le riempiono la giornata con amore e divertimento.

In tutto questo, sarà molto interessante capire cosa succederà durante uno dei match più attesi della storia, in quanto la regina della Rai è pronta a sfidare la regina di Mediaset. Che dire: uno scontro tra titani… in tutti i sensi!

Le due regine a confronto

Lo share è importante per le emittenti televisive, lo sappiamo molto bene. Soprattutto per i due colossi della televisione italiana: Rai e Mediaset. Eppure questa volta, i due competitor potrebbero mettere in difficoltà il grande pubblico, poiché gli italiani dovranno per forza decidere quale programma vedere in prima serata… e quale il giorno dopo, in replica.

Ovviamente, come avrete potuto intuire, le due regine sono Antonella Clerici e Maria De Filippi, uno scontro che sicuramente farà scintille, in quanto – Antonellina da una parte del ring e Queen Mary dall’altra – le due conduttrice daranno vita ad uno scontro epico, e dal risultato incerto. Ma quali saranno i due programmi in questione?

Antonella Clerici vs la regina della TV

Ebbene sì, come riportano da Dagospia, pare che dalla prossima stagione Maria De Filippi ed Antonella Clerici potrebbero essere assidue rivali in un match senza esclusioni di colpi, e sicuramente molto combattuto.

Antonellina e Queen Mary infatti, si dovrebbero sfidare a colpi di share il sabato sera: la Clerici con il suo The Voice Kids e la De Filippi con C’è posta per te. Il risultato non è per nulla scontato, in quanto mettere a confronto due fuoriclasse come loro potrebbe portare ad un sabato sera con spettacolari effetti speciali. Se la notizia fosse confermata, chi potrebbe vincere, secondo voi?