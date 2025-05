Antonella Clerici piegata a metà dopo la gaffe tutta pepe ai fornelli: “Quando si gonfia lo state mettendo dentro” [VIDEO]

Antonella Clerici di nuovo protagonista di una gaffe tutta pepe ai fornelli che ha fatto divertire la rete. Ecco che cos’è successo.

Non ha bisogno di presentazioni Antonella Clerici, in quanto è una delle conduttrici Rai più amate di sempre. Con lei ogni momento diventa spassoso e leggero, in quanto la sua capacità di mettere a proprio agio ospiti e pubblico da casa è risaputo.

I fan amano di Antonellina anche la sua capacità di non prendersi mai troppo sul serio, di ridere e fare battute ma, allo stesso tempo, di non perdere mai quella professionalità che la contraddistingue.

Questo suo carattere solare e ottimista lo mostra anche in famiglia, con la sua dolce Maelle, il suo compagno Vittorio Garrone e i suoi amati cani, che condividono una vita apparentemente idilliaca nella loro casetta nel bosco.

Sono storiche non solo le sue conduzioni, ma anche le gaffe che hanno coinvolto la bella Antonella durante il corso della sua carriera. L’ultima, quella emersa tra i fornelli, ha fatto sogghignare la rete. Ecco di quale stiamo parlando.

La gaffe storica a È sempre mezzogiorno

Come dicevamo, la simpatia e la bravura di Antonella Clerici ci fanno compagnia ormai da anni, e sono molteplici i momenti che i fan ricordano con affetto, tra cui una gaffe esilarante che si era verificata durante lo svolgimento dello storico quiz a La prova del cuoco, parliamo quindi di circa quindici anni fa. In quel contesto, alla famosa domanda: “Fa schiuma ma non è un sapone“, una nonnina un po’ confusa e, a quanto pare, consigliata da un nipote “birbante”, anziché rispondere “birra”, aveva sentenziato al telefono “borra”. Un momento epico, che si è conquistato seduta stante un posto d’onore negli annali della TV in salsa trash.

La recente gaffe ha di nuovo messo in imbarazzo la povera Antonella, la quale non ha potuto fare altro che mettersi le mani davanti al viso, piegata sul bancone, cercando di trattenere le risate. Il contest riguarda sempre la cucina, ma questa volta siamo a È sempre mezzogiorno, e a dar vita al simpatico siparietto hot è stato il noto e simpaticissimo cuoco Andrea Mainardi. Ecco che cos’è successo.

“Quando vedete che comincia a gonfiarsi vuol dire che lo state mettendo dentro” #esempremezzogiorno pic.twitter.com/9VacJ405F7 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 16, 2025

Antonella e la gaffe hot ai fornelli

Antonella Clerici è di nuovo sotto i riflettori per una gaffe che – ne siamo certi – entrerà anch’essa nella lista delle “indimenticabili”. Piegata sul bancone con le mani sulla faccia, la conduttrice ha cercato di trattenere le risate, e la rete ancora se la ride.

Durante la preparazione di un dorato e invitante cordon bleu, il cuoco Andrea Mainardi, mentre spiegava il procedimento, ha dichiarato: “Quando vedete che comincia a rigonfiarsi vuol dire che lo state mettendo dentro“, mentre con una siringa faceva scivolare il burro morbido al suo interno. Ovviamente, non c’è bisogno di spiegare altro: qui sopra vi abbiamo riportato il video, diventato virale nel giro di pochi minuti.