Antonella Clerici piantata in asso, la storica relazione finisce qui | L’annuncio tra le lacrime: “Ne ho fatto una malattia”

Antonella Clerici non ha preso bene il fatto che non lo vedrà più dopo tanti anni, ecco che cosa ha dichiarato.

Non ha bisogno di presentazioni Antonella Clerici, la quale conduce da anni ormai in maniera brillante sia la sua creatura, che si è modellata a sua immagine e somiglianza, È sempre mezzogiorno, che le varie versioni di The Voice.

Diciamo che questi due programmi i fan farebbero fatica a immaginarli senza Antonellina al comando, soprattutto il suo programma di cucina, con il quale il grande pubblico passa i pranzi ogni giorno da anni

La Clerici ha la grandissima capacità di riuscire a fare entrare i suoi fan nella sua vita, sia lavorativa che privata, facendoli sentire parte della sua famiglia. Per questo i follower non si perdono neanche un avvenimento della sua vita.

Molti vorrebbero essere come lei: una donna indipendente e affermata che vive molte soddisfazioni lavorative e anche familiari, nella sua casetta nel bosco insieme alla dolce Maelle e al suo compagno, Vittorio Garrone. Eppure, dopo aver appreso che la conduttrice non avrebbe preso bene quella separazione, molti fan stanno commentando questo episodio sui social. Cosa sarà successo?

Le parole di Antonella Clerici

Per quanto riguarda la carriera lavorativa di Antonella Clerici, sappiamo benissimo quanto ci metta sempre tutta se stessa in ogni cosa che fa. Lei è stata definita come la regina della Rai, insieme a Milly Carlucci e Mara Venier come possiamo vedere dalla copertina di Vanity Fair di qualche settimana. In questi giorni il suo nome rimbalza da un post all’altro, principalmente per due fatti che riguardano È sempre mezzogiorno.

Il primo riguarda il “caso Giovanna Civitillo”, infatti come possiamo leggere da elle.com, la moglie di Ama non dovrebbe prendere parte alla prossima stagione de cooking show di Antonellina, al suo posto, secondo voci di corridoio, potrebbe approdare la vedova di Fabrizio Frizzi. Da qui la storia social pubblicata dopo poco da Amadeus, la quale riporta una citazione del brano Io di Marracash: “l’ipocrisia è l’invenzione del secolo. Svendi la tua verità per la loro bugia. Non credo che il mondo torni più quello di prima”. Ovviamente Sebastiani non ha citato nessuno, ma per molti follower, questa potrebbe essere una frecciatina a Viale Mazzini. Il secondo invece si riferisce alle sue parole rilasciate da Cattelan in merito ai cuochi visti su Instagram: “spesso sono delle pip*e colossali”, come letto su dissapore.com. Insomma un’estate partita già di fuoco, fatta di molti punti di vista differenti, ma attenzione perché siamo soltanto alla punta dell’iceberg.

La separazione dolorosa con Antonella

Il nome di Antonella Clerici in questi giorni è al centro delle scene, non solo per i fatti di È sempre mezzogiorno, ma anche per quella separazione che l’ha lasciata senza parole. Molti si sono chiesti se fosse successo qualcosa con Vittorio Garrone, ma no, non vi preoccupate, i due sono più innamorati che mai, è nel contesto lavorativo che il cuoricino di Antonellina si è spezzato.

Infatti, come riportano da biccy.it, Gigi D’Alessio non dovrebbe più esserci nella prossima edizione di The Voice Senior, visto il suo passaggio a Mediaset. Come ha rivelato la stessa conduttrice, intervistata al settimanale Chi: “Come l’ho presa? Malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per Gigi. Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi 5 anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui. È stata una doccia fredda…”. Non si sa di preciso chi ci sarà al suo posto e sulle voci presunte di Nek ha poi rivelato: “Nek? Non so se sia ufficiale, ma mi auguro che ci sia perché ha una bella anima…È un grande cantante e musicista ed è una bella persona…”. Non ci resta che attendere gli sviluppi del caso.