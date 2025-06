Antonella Clerici, altro che casa e chiesa | L’appuntamento a Torino col suo primo grande amore: “È un brivido che…”

Antonella Clerici e l’appuntamento a Torino di cui stanno parlando tutti gli italiani. Era con il suo primo vero amore..

La conduttrice Antonella Clerici, proprio in queste ore, ha deciso di lasciare i mestoli e le padelle per raggiungere il suo primo grande amore a Torino. Le immagini sono poi divenute subito virali sui social e hanno fatto impazzire il mondo del web.

Ecco dunque con chi è stata la timoniera di È sempre Mezzogiorno e perché tutti quanti ne stanno parlando.

Antonella Clerici è una conduttrice particolarmente amata del palinsesto televisivo italiano. Tuttavia, della sua vita privata non si sa molto e la donna ha sempre cercato di separare i riflettori dalla sua quotidianità. Eppure, proprio in queste ore, sono divenuti virali degli scatti che la vedrebbero ‘impazzire’ per un uomo. A della della conduttrice, questo incontro le avrebbe fatto venire i brividi su tutto il corpo!

Inutile dire che i fan della donna non si sarebbero mai potuti aspettare un appuntamento simile a Torino. Ma ecco cosa è accaduto.

Il concerto che ha fatto sognare la Clerici (e non solo)

Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, Vasco Rossi ha aperto la sua tournée con due incredibili concerti allo Stadio Olimpico di Torino. I fan si sono accampati fuori giorni prima e lo spettacolo è stato a dir poco incredibile. Il cantante ha fatto sognare migliaia di italiani e persino diverse star hanno deciso di prendere un biglietto per questo concerto così fantastico. Marco Berrettini, ad esempio, ha deciso di regalarsi la gioia di ascoltare Vasco e, alla fine del concerto, ha persino regalato la sua racchetta da tennis al cantante.

Anche Antonella Clerici è dunque corsa a Torino per assaporarsi il concerto di uno degli artisti più importanti della nostra nazione.

Il messaggio della Clerici condiviso sui social

Quando poi il concerto è terminato, Antonella Clerici ha commentato così la bellissima serata vissuta: “Il popolo di Vasco è unico, una fan base fedelissima di ogni generazione, tramandata da padre in figlio.. Nostalgia, malinconia, tanto rock e il tema del ‘Vivere’ fino in fondo, perché la vita è un brivido che vola via”. La conduttrice ha poi aggiunto che sicuramente tornerà ad un suo concerto e dunque che si tratta di un arrivederci! Le sue parole hanno poi visto l’approvazione da parte di migliaia di utenti e fan del grande Vasco.

Insomma, altro che casa e chiesa: Antonella Clerici ha uno spirito rock di cui nessuno era ancora a conoscenza!