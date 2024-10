Anna Lou Castoldi rivela il suo desiderio più strambo: “Li voglio adottare tutti” | Emerge un lato nascosto della celebre figlia d’arte

Anna Lou Castoldi ha rivelato qual è uno dei suoi desideri più grandi e sicuramente in pochi conoscevano questo lato di lei. Ecco che cosa ha rivelato la figlia di Asia Argento e Morgan.

È una delle rivelazioni di questa edizione di Ballando con le stelle: stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, la cui grinta e tenacia ha messo tutti i giudici d’accordo, così come il suo stile fresco e adrenalinico, che la giovane 23enne ha portato allo show di Milly Carlucci.

Figlia d’arte, essendo i suoi genitori Asia Argento e Morgan, la giovane non ha minimamente marciato sopra su questo aspetto, e non si è mai aspettata favoritismi. Come ha rivelato lei stessa in passato: “La mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta, nemmeno io”.

Anna Lou ha dimostrato a tutti il suo valore, in quanto oltre a essere una brava ballerina è un’attrice, una dj e si diletta anche nella scrittura e nella pittura. Decisamente, ha ereditato le doti artistiche di famiglia.

La Castoldi si sta aprendo molto durante questa sua nuova avventura, facendosi conoscere maggiormente dal pubblico. Infatti, in pochi conoscevano questo suo desiderio, considerato da molti “strano” e da altri “adorabile”. Ecco chi vorrebbe tanto adottare.

Anna Lou Castoldi e il giudizio a Ballando con le stelle

Anna Lou Castoldi è la figlia di Asia Argento e Morgan, entrambi ex concorrenti di Ballando con le stelle. La ragazza sta dimostrando a tutti il suo valore e la sua voglia di emergere: per questo non stupisce il fatto che i giudici siano rimasti entusiasti dalla sua performance insieme al ballerino Nikita Perotti, da poco nel cast del programma Rai.

Per riportarvene qualcuno, Mariotto ha rivelato: “Lui prima aveva le movenze del ballerino, ora si muove insieme a lei, sono una cosa unica”, seguito dal commento di Zazzaroni: “Anna Lou fa qualcosa di bello e fresco, porta energia” . E, infine, della Lucarelli: “Volevo farle i complimenti non solo per il ballo, ma per come hai raccontato i momenti difficili della tua vita, senza vittimismo…”.

Il racconto di Anna Lou

Anna Lou Castoldi è la rivelazione di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, e sono in molti a concordarlo. La figlia di Asia Argento e Morgan, oltre a dimostrare a tutti le sue doti, si sta raccontando a cuor leggero, portando all’attenzione dei fan i suoi momenti clou nella vita. Per dare voce a questo, la giovane parla attraverso i suoi tatuaggi, i suoi piercing e i cambi di styling ai capelli.

In merito al tatuaggio che rappresenta un bruco con un teschio ha detto: “molte persone non capiscono, perché non è che le persone normali si fermano a guardare i bruchi o i vermi e si commuovono. Io sì, li vedo e dico: che belli… cioè, li voglio adottare tutti…”. Senza dubbio, la sua esternazione ha fatto comprendere al pubblico quanto sia facile fermarsi agli stereotipi e all’immagine esteriore: che Anna Lou fosse fuori dagli schemi si era capito, ma chi immaginava fosse anche così empatica?