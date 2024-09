Anna Foglietta, che colpo di testa: il taglio più chic di Venezia è proprio il suo (ma nasaconde un segreto) | Ecco come replicarlo in poche mosse

Anna Foglietta ha scioccato tutti a Venezia con il suo nuovo look: il suo taglio super chic nasconde un segreto. In pochi se ne sono accorti eppure c’è, ecco come potete replicarlo.

È la nota attrice italiana la cui bravura nella recitazione è stata premiata con diversi premi e riconoscimenti: stiamo parlando della bella Anna Foglietta, la quale si diletta da anni sul piccolo e grande schermo.

Ha un curriculum notevole: giusto per citare qualche titolo, l’abbiamo vista in Distretto di polizia, Solo un padre, Genitori quasi perfetti, Si vive una volta sola e molti altri. La Foglietta non è attiva soltanto in televisione e al cinema, ma anche a teatro, dove ha lavorato a diversi spettacoli.

Ha inoltre ottenuto diverse nomination ai David di Donatello, e collezionato alcuni premi, come il Nastro d’Argento, il Roma Film Fest e altri ancora.

Per questo non stupisce il fatto che i fan siano molto interessati a lei, alla sua carriera e alle sue varie apparizioni. Vi diciamo solo che a Venezia si è presentata con un taglio molto chic ma anche considerato “del mistero”, visto che c’era un trucchetto. Ecco come realizzarlo.

La Mostra del Cinema di Venezia

Secondo voi cosa ci facevano Kasia Smutniak, Caterina Murino, Vittoria Puccini, Sonia Bergamasco, Rocío Muñoz Morales e Anna Foglietta tutte insieme allo stesso evento? Semplice, abbiamo assistito al ritrovo delle Dive & Madrine del Festival di Venezia, protagoniste assolute dell’omonima mostra presente all’Hotel Excelsior fino al 7 settembre.

È impossibile non rimanere estasiati dalla loro bellezza, dalla loro bravura professionale e soprattutto da quei look e quelle pettinature perfette che si sposavano in maniera equilibrata con ogni dettaglio delle loro mise griffate. Come ha rivelato la Foglietta: “È stato bello interpretare questo ruolo attraverso il servizio fotografico, però bisogna sempre ricordarsi che il cinema è in movimento…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Foglietta (@foglietta.anna)

La finta acconciatura di Anna Foglietta

Chi la segue con assiduità sa perfettamente che la bella Anna Foglietta sfoggia da sempre il suo intramontabile caschetto biondo che si allinea perfettamente con il suo viso. Al Festival di Venezia, però, si è presentata con un taglio corto, lasciando quindi i fan senza parole. L’attrice quindi ha cambiato realmente pettinatura? In realtà no: il suo taglio molto chic che ha incantato tutti, è frutto di un trucchetto.

Infatti, quel particolare effetto è stato ricreato grazie ad uno chignon bassissimo, il quale è stato perfettamente nascosto anche dal ciuffo, e dà l’idea di un taglio più corto. In realtà, come abbiamo potuto rivedere dalle foto successive, il suo famoso caschetto è ancora li. Quel che è certo è che chi andrà dal proprio hair stylist di fiducia da adesso in poi, potrà richiedere l’acconciatura della Foglietta a Venezia, e il gioco è fatto!