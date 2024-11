Angelo Madonia senza filtri dopo il clamoroso addio al programma: “È stato un atto di…” | Finalmente ha detto la sua

Dopo quel clamoroso addio al programma, Angelo Madonia ha voluto finalmente dire la sua, rilasciando una dichiarazione senza filtri.

A prescindere da tutto quello che è successo in questi giorni, Angelo Madonia, rimane sempre e comunque un ottimo ballerino, che ha portato lustro, come il resto dei suoi colleghi, al programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle.

Sinceramente i telespettatori non si sarebbero mai aspettati un epilogo del genere per il noto ballerino e maestro, il quale pare abbia avuto dei problemi di gestione sia lavorativi che di cuore, durante questa edizione del talent.

A prescindere da quale sia il motivo, Angelo, dopo quel comunicato della Rai, non lavora più nel cast del talent ballerino di mamma Rai. Il popolo del web sui social si è scatenato: c’è chi ha dato la colpa alla Bruganelli, chi alla Lucarelli, chi a Madonia stesso, chi alla Divina. Insomma, è stato un susseguirsi di botta e risposta tra i followers dello show.

A mettere a tacere queste voci infondate ci ha pensato lo stesso Angelo, il quale ha rilasciato la sua verità dopo l’addio al programma. Ecco che cosa ha raccontato senza filtri.

Le parole di Milly Carlucci

I diretti interessati hanno nella questione hanno riferito la propria versione, e ovviamente non potevano mancare le parole di Milly Carlucci, che spiegano le motivazioni per cui la Rai ha deciso di interrompere la collaborazione con Angelo Madonia: “In questo caso, purtroppo, è successo che cose personali hanno distratto il maestro, ma la questione non è il personaggio ‘nome e cognome’, ma riguarda chiunque lavori in Ballando con le stelle…”, come leggiamo da FanPage.

Con queste parole Milly probabilmente spera di chiudere la vicenda, augurandosi che tutti gli attacchi che i vari personaggi in questione hanno ricevuto in questi giorni possano cessare. Si spera che dalla prossima puntata di Ballando con le stelle si possa voltare pagina, con Federica Pellegrini che si esibirà con il suo nuovo maestro, cioè Samuel Peron, al quale Milly manda i suoi ringraziamenti: “Niente è arrivato dalla nostra concorrente, e devo ringraziare Samuel Peron perché aveva deciso di non ballare più…”.

Angelo Madonia rompe il silenzio. “Una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto.

La rivelazione di Angelo Madonia

Come dicevamo, dopo le dichiarazioni rilasciate da Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli, Federica Pellegrini e tutti i personaggi coinvolti in questo caso senza precedenti, anche Angelo Madonia ha voluto riportare la sua verità con un post social, diventato virale.

Ecco che cosa ha dichiarato senza filtri il noto ballerino: “Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso. Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me, ma soprattutto la bellezza della danza”. Secondo voi questa storia sarà finita?