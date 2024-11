Angelo Madonia, le accuse sono gravissime: ecco cos’avrebbe fatto per Sonia a Ballando con le Stelle: “Ecco chi comanda”

Caos a Ballando con le Stelle dopo quella rivelazione su Angelo Madonia e Sonia Bruganelli. Ecco che cos’è successo sul set di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle è uno degli show più amati di sempre, in quanto unisce al suo interno l’amore per il ballo e quello per i talent, e il format è impreziosito anche dalla presenza dei Vip e delle varie discussioni con la giuria che movimentano il sabato sera dei telespettatori.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a diversi scontri, placati molto spesso dalla bravissima Milly Carlucci, la quale dà libertà a tutti, ma comunque mantiene sempre le redini del suo programma. D’altronde, come si dice: “Casa mia, regole mie“.

L’opinione pubblica nel corso degli anni, però, si è divisa maggiormente su questo aspetto, in quanto a molti piace vedere queste bagarre televisive, mentre altri lamentano il fatto che il focus del programma non sia più il ballo.

Ovviamente, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma c’è da dire che questa nuova critica sta facendo chiacchierare molto la rete, in quanto al centro dell’attenzione ci sarebbero Angelo Madonia, Sonia Bruganelli e chi involontariamente c’è finito nel mezzo…

Una puntata al cardiopalma

Sabato 16 novembre è stata una puntata veramente ricca di colpi di scena. Passiamo dall’umore di Bianca Guaccero, offesa dalle critiche ricevute per via dei suoi balli troppo accademici, al giudizio ottenuto per il ballo in solitaria di Francesco Paolantoni, all’abbraccio di Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi.

Ovviamente, a tenere alto l’interesse c’è stato il litigio tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli e l’arrivo di Elettra Lamborghini. La cantante, visti i litigi passati, ha deciso di portare un dono scabroso alla giornalista, che la redazione di Ballando non ha voluto mostrare in diretta. In seguito, è stata Selvaggia stessa a rivelare sui social cosa ci fosse al suo interno, mostrando la foto del sex toy e del biglietto che le ha lasciato Elettra: “Cara Selvaggia, questo regalo è perché pensavo fossi poco attiva vista la tua acidità. Invece, ti dirò, mi stai pure simpatica. Fanne buon uso…”.

Ballando con le Stelle: il rapporto tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Tornando a noi, i fan attualmente stanno parlando molto delle ultime dichiarazioni rilasciate da Gabriele Parpiglia in merito a quello che, a detta lui, sarebbe un rapporto professionale difficile tra Angelo Madonia e Federica Pellegrini. Pare che il ballerino, per evitare problemi di gelosia con Sonia Bruganelli, si sia rivolto alla Divina soltanto con il suo cognome, Pellegrini, per le prime due settimane, creando un ambiente abbastanza freddo e formale.

Per non parlare del fatto che i due innamorati starebbero vivendo un periodo di tensione dopo le dichiarazioni della Bruganelli a Domenica In: Madonia potrebbe aver sfogato sulla sua allieva questi problemi. Come rivela poi Parpiglia, Federica avrebbe deciso di non dire nulla e di continuare a ballare, anche se il giornalista alla fine ha concluso: “Stoppate i ‘Brugania’ e fateli ballare, se riuscite. Aspettando che una volta finito il programma, possano aprirsi una scuola di danza e chiamarla “La scuola di Sonia”. Pensavate di Angelo? Dai su, avete capito chi comanda“. Chissà se Federica, Sonia e Angelo replicheranno a queste dichiarazioni…