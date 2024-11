Andrea Giambruno volta pagina, dopo lo scandalo a Mediaset torna a fianco della bellissima | Li vedremo presto insieme

Andrea Giambruno e il suo nuovo inizio dopo lo scandalo Mediaset. Il giornalista torna al fianco della bellissima e presto li vedremo assieme.

Poco più di un anno fa vennero rilasciati i fuorionda di Andrea Giambruno, e gli sono costati molto cari. A seguito di alcuni mesi in silenzio, l’uomo tornerà però in televisione al fianco della bellissima giornalista.

La notizia ha sorpreso tutti quanti e sui social è divenuto immediatamente virale l’annuncio.

Il nome di Andrea Giambruno è apparso più e più volte in prima pagina negli ultimi mesi. Il conduttore e giornalista, a seguito della brutta figura fatta, ha deciso di abbandonare per un po’ i riflettori. È stato paparazzato spesso assieme alla figlioletta, mentre si impegnava ad essere un bravo papà e non un giornalista di successo.

Eppure, proprio in queste ore, il nome di Andrea è tornato a circolare in rete e non solo. Ma come mai?

L’annuncio del ritorno di Andrea Giambruno

Durante una recente puntata di Che Tempo Che Fa, Francesca Fagnani è stata invitata da Fazio per rilasciare un’intervista. La giornalista e timoniera di Belve è attualmente uno dei nomi più influenti della televisione italiana. Da pochi giorni è tornata in onda la sua attesa trasmissione, anche se non sono stati ancora annunciati tutti i futuri ospiti che la donna metterà completamente ‘a nudo’. Tuttavia, Francesca ha voluto rilasciare uno spoiler agli italiani: “Ho letto che verrebbe l’ex compagno della Meloni, Andrea Giambruno”, le ha domandato Fazio. Con il suo immancabile sorriso la donna ha quindi risposto: “Noi lo abbiamo invitato”.

Dopodiché la donna avrebbe però parlato di una possibile complicazione da parte di Mediaset.

“Ho letto che verrebbe Giambruno? Ma quella è l’ultima puntata o ce ne sono altre dopo?”@fabfazio con @francescafagnan e lo spoiler ospite di Belve a #CTCF pic.twitter.com/pF0Cgaw3mk — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 10, 2024

Cosa potrebbe impedire l’intervista a Belve

Come ben sappiamo, Belve va in onda sulla Rai e questo, dunque, potrebbe complicare le cose, ma come mai? “Lui è contento e convinto di venire, da parte nostra siamo felici… So che a Mediaset stanno dialogando su questo, quindi insomma speriamo”, ha spiegato la Fagnani a Che Tempo Che Fa. Dopodiché, i due hanno ironizzato sulla piccola faida tra Rai e Mediaset che potrebbe impedire l’intervista con Giambruno.

Inutile dire però che le parole della donna hanno immediatamente acceso moltissima curiosità nei telespettatori che, adesso, desiderano un incontro faccia a faccia tra Francesca e Andrea. Non ci resta che seguire le prossime puntate del tal-show!