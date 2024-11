Andrea Giambruno, dopo la separazione da Giorgia Meloni il nuovo avvistamento provoca un putiferio: “Annamo bene…”

Andrea Giambruno e il suo nuovo inizio dopo la separazione con Giorgia Meloni. Le immagini hanno scatenato un putiferio sui social.

Questo deve essere stato sicuramente un anno molto difficile per Andrea Giambruno. Dopo la sua separazione dalla Premier Giorgia Meloni, l’uomo ha però deciso di ricominciare da capo. In queste ore è stato infatti avvistato e paparazzato fuori da casa, e le immagini hanno creato non poco putiferio online.

Ma ecco nel dettaglio cosa avrebbe scatenato la polemica mediatica e con chi sarebbe stato in compagnia Giambruno in queste immagini.

Andrea Giambruno è un conduttore e giornalista italiano assai discusso. Dopo i suoi recenti ‘scandali’ che lo hanno portato poi alla separazione con Giorgia Meloni, l’uomo ha perso di credibilità agli occhi di molti spettatori. Ha dunque passato diversi mesi lontano dai riflettori, cercando così di ripulire la propria immagine e sviare l’attenzione mediatica.

Eppure, proprio in queste ore, qualcuno è tornato a parlare di lui e ad alzare l’ennesimo polverone.

La rottura con Giorgia e il suo nuovo inizio

Tempo fa, Striscia la Notizia decise di mandare in onda alcune dichiarazioni su Andrea Giambruno. Alcune colleghe avrebbero infatti ricevuto delle avances insistenti, per quanto goliardiche, sul luogo di lavoro. In tutto questo, però, Andrea era ancora sposato con la Premier e, subito dopo la notizia, Giorgia decise di dichiarare pubblicamente la fine della relazione. La storia attirò inevitabilmente l’attenzione di tutti gli italiani e per tempo non si parlò d’altro.

In queste ore il giornalista è stato immortalato insieme alla figlia e ad una sua amichetta e la cosa ha destato qualche critica.

Un sabato da “mammo” per Giambruno.

Anno 2024 e il settimanale Chi definisce “mammo” un papà che passa il sabato pomeriggio al centro commerciale con la figlia e una sua amichetta. Annamo bene. pic.twitter.com/xrKNxjg0Xx — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 6, 2024

‘Mammo’: l’aggettivo che ha fatto arrabbiare

Le immagini sono state scattate e pubblicate dal Settimanale Chi, che ha intitolato l’articolo così: “Un sabato da Mammo”. Come sottolineato però da alcuni utenti e da Giuseppe Candela, questo aggettivo è stato ritenuto offensivo: “Anno 2024 e il settimanale Chi definisce ‘Mammo’ un papà che passa il sabato pomeriggio al centro commerciale con la figlia e una sua amichetta. Annamo bene..”

Insomma, Giambruno si è tolto sicuramente le vesti del latin lover per impegnarsi con la piccola Ginevra, e questo non fa certamente di lui un ‘mammo’, ma un bravo papà!