Anche Paolo Bonolis volta pagina, beccato con la spesa proprio sotto casa sua | Dopo la separazione è tornato dalla donna della sua vita

Paolo Bonolis, dopo la rottura con Sonia Bruganelli ha voltato pagina. Il conduttore è stato immortalato con il suo primo amore.

Il conduttore Paolo Bonolis è un pilastro della televisione italiana e, da anni a questa parte, intrattiene i telespettatori con la sua incredibile simpatia. Negli ultimi mesi il nome del conduttore è apparso più e più volte in prima pagina e, dopo la sua rottura con Sonia Bruganelli, sembrerebbe che l’uomo abbia finalmente voltato pagina.

In queste ore, infatti, un noto settimanale italiano lo ha immortalato sotto casa del suo primo amore. Ecco di chi si tratta.

Paolo Bonolis è un grande della televisione italiana che, grazie al suo carisma e al talento, è riuscito ad entrare nel cuore di tutti gli italiani. Accompagnato dall’inseparabile Luca Laurenti, i due hanno condotto trasmissioni uniche nel loro genere. Insomma, quando si tratta della strana (ma azzeccata) coppia, il divertimento è sempre assicurato.

Dopo aver passato un duro momento esistenziale legato alla separazione, Paolo è tornato però a splendere e a rendere felici le persone che gli stanno accanto.

Paolo Bonolis e la sua rottura con Sonia Bruganelli

Dopo anni e anni di matrimonio, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di divorziare qualche mese fa. La motivazione non è mai stata resa nota, ma i due hanno però voluto tranquillizzare i fan: la loro è stata una scelta fatta con il cuore e senza alcuna mancanza di rispetto. La donna ha già superato la questione e, quest’estate, è stata spesso immortalata con la sua nuova fiamma Angelo Madonia, professionista di Ballando con le Stelle.

E Paolo? Beh… Paolo è stato immortalato proprio in queste ore sotto casa della donna della sua vita: sua madre Luciana.

Il conduttore e l’amore per la sua mamma

Il settimanale Chi ha immortalato il mitico Paolo Bonolis sotto casa della sua mamma Luciana. Dopo la perdita del padre nel 2003, i due hanno stretto ancora di più il loro legame. Dalle immagine divenute virali si vede il conduttore con la spesa in mano, mentre urla alla madre di affacciarsi, proprio come quando era bambino. Una scena che ha divertito tutti quanti, e lo ha reso per qualche secondo un uomo comune, non il conduttore di successo quale è. Questa visita familiare è solo una delle tante che Paolo fa alla propria madre ed è sicuramente una scena molto tenera.

Insomma, pochissimi si sarebbero potuti immaginare Paolo Bonolis nei panni del figlio premuroso con la madre, che però resta ovviamente la prima donna nella sua vita!