Amici sotto fuoco incrociato, la star di Ballando con le Stelle demolisce il talent di Maria: “Una palestra, sono vestiti male”

Amici di Maria De Filippi e il commento pungente della star di Ballando con le Stelle. Sono volati direttamente arco e frecce!

In queste ore, Maria De Filippi e il suo storico programma Amici sono finiti al centro del mirino. Questo perché una nota star di Ballando con le Stelle ha deciso di rilasciare una dichiarazione abbastanza pungente, che è finita immediatamente virale sui social.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché il talent ha ricevuto una critica simile.

Tra i programmi più amati del palinsesto televisivo italiano, troviamo sicuramente Amici e Ballando con le Stelle. In entrambe le trasmissioni la musica è la protagonista principale e i vari concorrenti si sfidano per aggiudicarsi la vittoria. Nonostante ciò, le differenze sono molte, a partire dai monopoli che le trasmettono, proseguendo poi con il target d’età dei vari partecipanti. Se da un lato troviamo star già note, pronte a sfidarsi a suon di cha cha e latino americano, dall’altro troviamo giovani promesse pronte a dar tutto pur di ritagliarsi uno spazio.

In queste ore, una delle star di Ballando con le Stelle ha deciso di commentare così il programma della ‘rivale’ Maria De Filippi.

Le dure parole di Fabio Canino

Tra i giudici più storici della trasmissione di Milly Carlucci, troviamo sicuramente Fabio Canino. L’uomo è infatti diversi anni che collabora con la Rai, con i suoi giudizi mirati e sempre in grado di dare un aiuto ai vari concorrenti. Durante una sua recente intervista per Il Messaggero, Canino ha deciso di elogiare la trasmissione che per anni lo ha ospitato, criticando piuttosto le scelte di Mediaset con Amici.

Le sue parole senza troppi peli sulla lingua sono poi finite immediatamente virali sui social. Ma ecco qual è la stata la sua dichiarazione.

Il commento sulla ‘palestra’ di Amici

Come riportato da Novella 2000, Canino ha voluto sottolineare come Ballando con le Stelle sia più ‘accattivante’ rispetto ad Amici. “Con tutto il rispetto, lo studio di Amici sembra una palestra, i giovani sono vestiti male, c’è il neon.. Noi abbiamo un’altra qualità” ha dunque evidenziato l’uomo. Dopodiché ha aggiunto in merito al programma di Milly Carlucci: “Adesso con i social abbiamo conquistato anche il pubblico dei giovani”. Insomma, la rivalità è evidente e Fabio Canino ha deciso di lanciare un vero e proprio carico da novanta contro Amici.

Cosa ne avrà pensato la De Filippi delle sue parole? E soprattutto: la ‘palestra’ di Amici si aggiornerà dopo queste parole di Fabio Canino? Staremo a vedere!