Amici, scandalo sul serale: ecco perché non è più in diretta | È partito tutto da un litigio epico con Maria De Flippi

Ecco svelato il segreto che sta dietro alla scelta di non fare più il serale di Amici in diretta. C’entra proprio Maria De Filippi.

In quanti si ricorderanno di quando il serale di Amici era in diretta? Qualche anno fa non potevamo certamente avere alcuno spoiler, ed era spesso il pubblico da casa a votare le esibizioni preferite. Eppure la cosa, è ormai cambiata da qualche anno. Ma come mai?

La motivazione sembrerebbe essere proprio una vecchia sfuriata che la timoniera Maria De Filippi fece in diretta nazionale.

Amici è sicuramente uno dei talent più amati e seguiti della televisione italiana. Dalla scuola sono usciti centinaia di talenti, molti dei quali continuano ad aver successo anche a distanza di anni. Maria De Filippi è dunque la “madrina” di moltissimi cantanti e ballerini talentosi e gli italiani la amano proprio per questo motivo.

Eppure, proprio in queste ore, è sbucato un vecchio video della conduttrice che ha alzato nuovamente un polverone sul web.

Il litigio furioso con Maria De Filippi

Era periodo della pandemia, e tutti quanti stavamo sintonizzati alla televisione il sabato sera per vedere il serale di Amici di quella edizione. Tra i protagonisti indiscussi c’erano Gaia, Giulia, Jacopo, Javier e Valentin. Durante la terza puntata, però, Maria De Filippi ebbe una durissima discussione con il ballerino di latino Valentin. Il ragazzo, durante la sfida finale contro il cantante Jacopo, esordì dicendo: “Io a questo punto non posso esprimermi al mio massimo. Anche se vinco questa sfida con Jacopo, io veramente esco…”. La conduttrice, senza fargli finire la frase, gli rispose così: “Scusami, posso interrompere? Perché la fai la sfida?”

Poco dopo invitò il ragazzo ad abbandonare lo studio e lasciare il posto a Jacopo, molto più meritevole di lui.

Perché voi non conoscete il VERO maestro, cacciato da Maria in persona in diretta nazionale (e il motivo per cui il serale non è più in diretta) #AMICI24 https://t.co/hoPjmnTOMG pic.twitter.com/Ddz2svaMEM — el ✧• | S. (@lyedots) November 15, 2024

La scelta di non fare più la diretta

Quasi nessuno si ricorderebbe mai una De Filippi più arrabbiata di quella volta. In seguito, si scoprì che Valentin, oltre a fare questa uscita infelice, aveva avuto degli atteggiamenti di superiorità nei confronti dei professionisti, e avrebbe spesso fatto delle battute omofobe. Questo momento del serale è tuttavia rimasto nella storia, e qualcuno accusò la De Filippi di aver avuto un atteggiamento fin troppo autoritario. Onde evitare ogni altra critica, sarà stata questa la motivazione per cui le dirette sono state accantonate?

D’altronde la registrazione è molto più facile da gestire, e Maria De Filippi potrà arrabbiarsi con maggiore “tranquillità”!