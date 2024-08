Amici, Rudy Zerbi non si nasconde più: “Buon compleanno alla mia forever crush” | Il bacio con il conduttore è diventato virale

Rudy Zerbi in queste ore è stato immortalato mentre baciava la sua forever crush. Ecco di chi si tratta nello specifico.

Quando si pensa ad Amici di Maria De Filippi, non possiamo non citare Rudy Zerbi, insegnante di canto e famoso produttore discografico. Da diversi anni a questa parte l’uomo è alla ricerca di nuovi talenti all’interno della trasmissione e attraverso la sua autorevolezza è in grado di insegnargli anche sani principi. In queste ore l’uomo ha pubblicato sui social uno scatto che non è certamente passato inosservato.

Zerbi ha mostrato al pubblico il bacio con la sua forever crush e l’immagine ha lasciato i follower senza parole.

Che Rudy Zerbi sia un grande esperto nel suo settore ormai si sa e, da diversi anni a questa parte, ricopre il ruolo di insegnante per la scuola di Amici. Con la coppia Zerbi-Cele del serale, Rudy ha sempre strappato un sorriso a tutti i telespettatori italiani. Proprio per questi motivi, l’uomo conta diversi migliaia di follower anche sui social, nei quali condivide qualche perla della sua quotidianità.

Ad aver attirato l’attenzione di molti è stato proprio uno scatto pubblicato in queste ore su Instagram.

Le perle di Rudy Zerbi ad Amici

Come detto precedentemente, Rudy è ormai da diverso tempo che appare all’interno della trasmissione televisiva di Maria De Filippi. Nel corso degli anni il produttore discografico ha dunque scoperto una serie di talenti, tra cui: Sangiovanni, LDA, Petit, Holden, Annalisa e persino i The Kolors. Per non parlare di Aaron o Lil Jolie. Quando si tratta di musica d’altronde Zerbi è sempre sul pezzo! Un po’ meno conosciuta è invece la sua vita privata e la sua situazione sentimentale.

In queste ore però l’uomo ha voluto togliere ogni dubbio e parlare finalmente della sua più grande cotta.

Il rapporto con il conduttore Gerry Scotti

Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono amici per la pelle e da diverso tempo a questa parte sono anche colleghi all’interno della trasmissione Tu Si Que Vales. Tra i due scorre un bellissimo rapporto ed è ormai risaputo che nutrono stima l’uno per l’altro. In queste ore Rudy ha deciso di dedicargli una frase su Instagram per il giorno del suo compleanno. La foto li ritrae mentre si baciano scherzosamente sulle labbra e Zerbi scrive: “Buon Compleanno alla mia forever crush.”

Inutile dire che questo scatto è diventato immediatamente virale e ha lasciato tutti i fan della coppia super entusiasti!