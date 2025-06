Amici, rivoluzione in corso nella squadra dei Prof: “Non tornerò” | Parcheggiata dopo anni di cattedra nel talent

Rivoluzione in corso in merito all’assegnazione delle cattedre dei Prof di Amici: ecco chi non tornerà.

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria, il quale, stupito ed emozionato, ha elevato la coppa al cielo, coronando il suo grande sogno.

Ovviamente, come succede poi ogni anno, dopo la fine del talent di Maria De Filippi e in attesa dell’inizio di un nuovo anno scolastico, i rumors impazzano sui social in merito alla futura formazione.

Non si parla soltanto del casting dei nuovi allievi, i cui nomi restano blindati fino alla fine, ma anche dei personaggi del corpo docenti che impartiranno le loro lezioni alla futura classe di Amici 25.

In merito ai Prof, pare esserci una rivoluzione in corso: lo ha dichiarato lei, non è previsto il suo ritorno. Ecco di chi stiamo parlando.

In corso i casting per Amici

Attualmente in rete non si parla soltanto del nome dei Prof che potrebbero o meno prendere parte alla prossima edizione di Amici, ma anche dell’identità dei prossimi allievi, in lizza per indossare quella maglia tanto ambita e sedersi nei banchi di una delle scuole più amate d’Italia. Come leggiamo su iodonna.it, le selezioni sono attualmente in corso. I provini sono riservati ai giovani cantanti e ballerini tra i 17 e i 25 anni, i quali dovranno seguire le indicazioni rilasciate da WittyTV, inviando quindi una video-esibizione e specificando il ruolo per il quale si vorrebbero candidare.

Le selezioni proseguiranno anche nei mesi estivi, in modo da essere pronti per la prossima edizione, che dovrebbe iniziare tra settembre e ottobre, ma ovviamente è troppo presto per conoscere con certezza la data della puntata inaugurale. Tra l’altro, come rivelano dal medesimo sito, potrebbe esserci una grande sorpresa per i fan, perché Alessio Di Ponzio e Dandy potrebbero tornare nella prossima stagione, visto il brutto infortunio che li ha coinvolti entrambi, ma ovviamente non c’è ancora nulla di certo in merito.

La prof non tornerà ad Amici

Oltre al casting dei futuri allievi di Amici, i fan non vedono l’ora di scoprire chi saranno i futuri prof che prenderanno parte al talent di Maria De Filippi. Come riportato sempre da iodonna.it, la maggior parte del corpo docente dovrebbe essere confermato, quindi Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo potrebbero sedere nuovamente ai loro posti. In merito alla partecipazione di Anna Pettinelli, invece, non si sa ancora nulla di preciso, in quanto, secondo Dagospia la docente sarebbe attualmente contesa tra Maria e Alfonso Signorini, il quale la vorrebbe al suo fianco come futura opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. Per ora, quindi, non si sa ancora nulla su di lei.

Incerta anche la presenza di Deborah Lettieri, la quale, con quel lungo post di ringraziamenti pubblicato sui social, ha dato la sensazione ai fan che non tornerà in classe, anche se ovviamente non c’è nulla di certo. Potrebbero invece subentrare delle vecchie conoscenze, ovvero Veronica Peparini e il compagno Andreas Muller, ma non si esclude neppure l’arrivo di Angelo Madonia. Chi non ci dovrebbe essere invece, nonostante la delusione dei fan, è Rossella Brescia, la quale, intervistata da Superguida Tv, ha dichiarato: “Maria è una delle persone a cui voglio più bene e sicuramente avrà le sue idee chiare. Non credo che tornerò, altrimenti penso che sarei stata la prima a saperlo“. Rossella è stata infatti insegnante dal 2001 al 2003, e ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan. Che dire, è ancora presto per fare pronostici in merito, non credete?