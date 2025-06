Amici, mega flop per la pupilla di Maria: “È troppo moscia!” | Dopo il talent la sonora porta in faccia dalla RAI

Come mai la pupilla di Maria De Filippi ad Amici ha ricevuto una sonora porta in faccia? Facciamo chiarezza.

La 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi è giunta al termine da qualche settimana ormai, e ancora i fan rivedono gli occhi increduli del vincitore, Daniele Doria, mentre eleva la coppa al cielo.

E quindi, come succede ogni anno al termine dell’edizione, durante le vacanze i fan sono già in cerca di indiscrezioni riguardo la prossima edizione del talent di Queen Mary.

Impazza la “toto-prof. mania”, dove iniziano a girare indiscrezioni sui prof confermati da Maria e da quelli che saranno invece sostituiti.

Oltre a questo, però, in queste ore c’è anche un altro motivo per cui Amici è sotto i riflettori, o meglio una tra le pupille della De Filippi, a causa di una clamorosa porta in faccia ricevuta. Cos’è successo?

Le indiscrezione su Amici

Prima di proseguire, volevamo riportarvi le indiscrezioni che stanno girando attualmente in merito alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da come possiamo leggere su adnkronos.com, pare che nella prossima edizione possa verificarsi una rivoluzione massiccia. Dovrebbero essere ripartiti i casting per gli allievi che prenderanno parte alla prossima edizione, ma a infittire i rumors, attualmente, è la potenziale nuova composizione del corpo docenti per il futuro anno accademico. Sembrerebbe che tutti i prof siano stati confermati, tranne Deborah Lettieri e Anna Pettinelli.

Nuovi nomi potrebbero prendere il posto delle due prof: si passa da Angelo Madonia a Veronica Peparini, Andreas Muller e altri ancora. Inoltre, si vocifera che la Pettinelli potrebbe essere la prossima opinionista del Grande Fratello… insomma, non si sa di preciso cosa succederà il prossimo anno, non ci resta che attendere conferme in merito, anche perché questi, almeno per il momento, sono solo rumors. Chi è invece al centro dell’attenzione attualmente è la Pettinelli, ma per un motivo differente.

La pupilla di Maria De Filippi esclusa dallo show

Ebbene, come leggiamo su isaechia.it, Anna Pettinelli avrebbe sostenuto un’intervista a Belve, la quale però non sarebbe stata mandata in onda, visto che lo show di Francesca Fagnani di questa stagione è terminato di recente. A riportare l’indiscrezione è stato il portale di Dagospia: “Candela flash! Anna, che belva ti senti? Non lo sapremo mai. L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni choc? Macché, è stata giudicata troppo moscia“.

La replica della prof di Amici non è tardata ad arrivare, la quale avrebbe pubblicato un video sui social (poi cancellato) con la voce in sottofondo della Fagnani che, presentandola al suo show, diceva: “E’ stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: “Bella patata sono io!”...”. Anna Pettinelli ha quindi precisato: “Moscia mai!“. Il botta e risposta tra Candela e la Pettinelli è andato avanti con altre battute pungenti, come leggiamo su ilmessaggero.it. Come finirà questa storia?