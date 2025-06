Amici, il dramma estivo tra allievi infiamma la rete: “Lei una zocc*la, lui un c*glione!” | Lo smacco brucia ancora

Amici24 e il dramma che ha infiammato il web. Sono volati paroloni, e lo smacco avvenuto qualche mese fa brucia ancora moltissimo…

In queste ore, il programma di Maria De Filippi Amici è finito nuovamente al centro dell’attenzione. La motivazione? Lo smacco avvenuto sui social, che ha lasciato senza parole il mondo del web.

Non sono stati utilizzati mezzi termini per dirlo e, nonostante sia passato un po’ di tempo, la ferita sembra bruciare ancora. Ma ecco cosa è accaduto.

Questa edizione di Amici è ormai conclusa da alcune settimane, ed è stata indubbiamente una delle più interessanti degli ultimi tempi. Ad aggiudicarsi il trofeo è stato proprio Daniele, il ballerino della maestra Celentano che, nonostante la sua giovane età, ha infiammato il palco del serale. Oltre ad essere stata una bellissima edizione dal punto di vista dei talenti, non sono mancati neppure i drama, che hanno fatto divertire moltissimo i telespettatori.

Tra questi, un tradimento in particolar modo ha attirato l’attenzione degli aficionados, ed è stato super chiacchierato sul web.

Il tradimento di cui tutti hanno parlato

Tra le coppie nate dentro la casetta di Amici, troviamo quella composta da TrigNO e Chiara. I due hanno fatto sognare i telespettatori, e sembrerebbe che le cose stiano andando a gonfie vele anche fuori dal programma. Eppure, non tutti si ricorderanno di com’è nata la liaison tra i due: il cantante era inizialmente fidanzato con la TikToker Ege Monaco e, poco dopo essere entrato come allievo, ha deciso di iniziare una frequentazione con la ballerina. Quando poi andarono in onda i daytime del loro avvicinamento, la Monaco scrisse sui social: “Chiara è una grandissima zocc*la che, nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato, non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande c*glione”.

Nonostante siano passati diversi mesi dalla vicenda, la modella è tornata a parlare di questo tradimento.

Le rivelazioni di Ege Monaco

Come riportato da IsaeChia, Ege Monaco ha confessato al magazine Chi: “Caro TrigNO, tu mi hai tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia”. Sembrerebbe dunque che si sia trattato di un duro colpo per l’ex fidanzata del cantante che, ancora oggi, non è riuscita a perdonare TrigNO. L’ondata di odio che poi ricevette non appena scrisse quelle parole sui social, deve essere stata la ciliegina sulla torta per il suo crollo emotivo.

Insomma, di una cosa possiamo esserne certi: Ege non deve aver sicuramente esultato, quando ha visto che il suo ex ha addirittura vinto la categoria del canto!